Se abrieron paso a balazos y perdieron. Luis Enrique Díaz Bendezú (31) y Daniel Alberto Romo Salas (20), presuntos miembros de la banda ‘Los Charlies de Caja de Agua’, quienes corretearon a una mujer para asaltarla y ella logró escapar de sus garras, fueron atrapados, pese a que escapaban a balazos de la policía, en San Juan de Lurigancho.

La agraviada, de 27 años, contó a los policías de la comisaría de Caja de Agua, que escapó corriendo de dos delincuentes armados que intentaban asaltarla. Los agentes, encabezados por el mayor PNP Luis Murga Obregón, patrullaron las calles con la joven y al ver a los delincuentes, los persiguieron. Pero estos empezaron a disparar al aire para que los dejen huir. Finalmente y tras la intensa persecución fueron atrapados entre la avenida Jardines Oeste y Las Flores.

Luis Enrique Díaz Bendezú (31) y Daniel Alberto Romo Salas (20), fueron atrapados. (foto: Trome)

Tenían una pistola y fueron reconocidos por la afectada. Luego fueron conducidos a la delegación.

Roba a ancianito

Josué Jeremis Eugenio Cerna (29), ‘Josué’, fue a visitar a una familia y terminó traicionando la confianza de quienes le abrieron la puerta de su hogar. Él ingresó sigilosamente a la habitación de un ancianito de 84 años y le robó 14 mil soles de sus ahorros, en San Juan de Lurigancho.

Uno de los nietos del octogenario se percató de este robo y, con otros miembros de su familia, salieron a la calle a buscar al ladrón. Avisaron de inmediato a los policías de la comisaría de Caja de Agua y los agentes patrullaron por la zona en busca del ratero. Lo encontraron en la avenida Perú, a unas cuadras de la casa de la familia afectada en el pasaje José Olaya. Intentó negar el delito, pero en el registro personal le encontraron los 14 mil soles en la pretina del pantalón.

El sujeto fue trasladado a la comisaría de Caja de Agua y horas después a Depincri San Juan de Lurigancho 2.

“Agradezco a los policías de la comisaría de Caja de Agua por atrapar a ese sujeto y recuperar el dinero de mi abuelito. Ese hombre venía a visitarnos. Jamás imaginamos que sería capaz de robarle a mi abuelito todos sus ahorros”, dijo un pariente del abuelito de 84 años.





Asaltan otro abuelito

El ancianito invidente Juan de Dios Rodríguez Ortiz (67), se enfrentó a golpes a dos peligrosos delincuentes venezolanos sin saber que ambos estaban armados con pistolas. Los maleantes lo golpearon en la cabeza y le robaron una cantidad de dinero, en San Juan de Lurigancho.

El agraviado contó que se alistaba para tomar desayuno cuando dos sujetos ingresaron y le dijeron: “¡Dame todo el dinero!” mientras lo tenían encañonado en la cabeza. “Veo muy poco por eso no me di cuenta que estaban armados. Me defendí a golpes y grité con todas mis fuerzas para que los vecinos le escuchen. Esos rateros me atacaron en la cabeza. Robaron 4 mil soles que tenía en el bolsillo del pantalón y mi celular de alta gama que recién había comprado”, dijo.

Uno de los trabajadores del anciano, ingresó a la casa, en el asentamiento humano Santa María, alarmado por los gritos, y tuvo que salir corriendo al ser amenazado de muerte por los asaltantes. Instantes después, y con todo lo robado, los delincuentes venezolanos, escaparon corriendo.

“Esos rateros son amigos de un tipo que trabajaba para mí. Incluso les invité comida alguna vez”, sostuvo, el agraviado, quien se dedica a alquilar autos para el servicio de taxi o colectivos. “Luego me dijeron que los hampones estaban armados y pudieron dispararme y yo los enfrenté a golpes para defenderme”.





