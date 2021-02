La dejaron en la quiebra. Cinthya Cunbicus Ruiz (34), dueña de una óptica, fue víctima de la delincuencia por segunda vez en menos de dos meses, en San Juan de Lurigancho. Delincuentes aprovecharon el toque de queda para desvalijarle toda la mercadería y máquinas por un monto superior a los 50 mil soles.

La joven madre de familia emprendedora contó llorando que la madrugada de ayer, en pleno toque de queda, varios delincuentes reventaron la puerta del local que alquila desde hace ocho años en el mercado San Gabriel, en la cuadra 5 de la avenida Jorge Basadre, y se robaron anteojos de medidas, nuevos y usados (que estaban siendo reparados) además de las máquinas optómetras.

Cinthya Cunbicus Ruiz (34), dueña de una óptica, dijo que los delincuentes le robaron por segunda vez cuantiosa mercadería y máquinas, todo valorizado en más de 50 mil soles. (foto: Mónica Rochabrum)

“Antes de navidad también me robaron. Fue a plena luz del día que los delincuentes reventaron la puerta y robaron todo, al igual como esta vez. En aquella oportunidad el monto fue de 30 mil soles. A partir de allí, me pedí un préstamo para reflotar el negocio y de nuevo me vuelve a pasar esto. Me dejaron en la quiebra. Solo me han dejado con algunos estuches. Estoy tan indignada. ¡Me han dejado en la calle!. Es la segunda vez que me roban en menos de dos meses”, dijo la joven madre de familia.

Cinthya Cunbicus Ruiz (34), dueña de una óptica, dijo que los delincuentes le robaron por segunda vez cuantiosa mercadería y máquinas, todo valorizado en más de 50 mil soles. (foto: Mónica Rochabrum)

Ella hará una pollada el próximo sábado porque no tiene dinero para mantener a sus cuatro hijos, su hermana (los hijitos de ella) y su madre. Si desea ayudarla llamar llamar al teléfono 918751042.

TAMBIÉN LEE: