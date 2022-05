Unidos en las buenas y en las malas. Doce empresarios gastronómicos, muchos de ellos víctimas de extorsiones, dieron su respaldo al también empresario Javier Vargas, ‘Rey del Ceviche’, quien la noche del lunes fue víctima de un atentado en su vivienda a manos de una banda de extorsionadores, en San Juan de Lurigancho.

Ellos acudieron a la cevichería ‘Piscis’, en la cuadra 2 de la calle Lanzón, en Zárate, de propiedad de Don Javier Vargas, y respaldaron la decisión de continuar luchando por su empresa. Se unieron en un fraterno abrazo y no faltaron las palabras de aliento a su mentor.

Doce empresarios gastronómicos, muchos de ellos víctima de extorsiones, dieron su respaldo al también empresario Javier Vargas, ‘Rey del Ceviche’. (Fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

“Nos hemos enterado de lo que pasó y hemos venido a darle todo nuestro apoyo. Estamos juntos en esto y no nos vamos a dejar vencer. Tenemos familia, tenemos mucha gente que depende de nosotros y no nos vencerán. Pedimos más seguridad para trabajar tranquilos”, dijo Marco Antonio Medrano, conocido como ‘Bambam’.

Juntos, los doce empresarios y dueños de restaurantes y cevicherías, integrantes de ARMAP (Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú), degustaron un platillo al que llamaron ‘Ceviche Solidario’ mientras gritaban “¡Javier estamos contigo!”.

Por su parte, Don Javier Vargas, cheff con más de 30 años de experiencia, volvió a hacer lo suyo, lo que le apasiona, que es atender su negocio y sobre todo preparar el solicitado ceviche, su plato bandera y más requerido en su negocio.

“He redoblado mi sistema de seguridad, de mi familia y trabajadores. Tengo que sacar adelante a mi familia. Esto (el atentado en su casa) no me va a vencer. Me ha golpeado y muy duro. Voy a continuar al mando del negocio porque tengo que seguir por mi familia y por mis 300 trabajadores. Voy a seguir haciendo patria en mi país”, dijo el ‘Rey del Ceviche’.





Extorsionadores cumplen amenazas y queman casa de empresario

El empresario gastronómico, Javier Vargas, conocido cheff e impulsor del ‘Día Nacional del Cebiche’ y del ‘Ceviche del Bicentenario’, vive el peor momento de su vida al ser víctima de la delincuencia. Hampones incendiaron su vivienda de dos pisos por negarse a pagar 5 mil soles de extorsión, en San Juan de Lurigancho.

Visiblemente desencajado y con la voz entrecortada por el difícil momento que atraviesa, Don Javier Vargas, dueño de la cadena de cevicherías ‘Piscis’, contó que a las 6 de la tarde, su esposa e hijas escucharon un fuerte ruido (semejante a una explosión).

“Mi esposa sacó a las niñas de la casa, en urbanización Zárate, y luego la camioneta. Vieron que el segundo piso de la casa ardía en llamas. Se quemó mi dormitorio y de mis hijas. Todo ha quedado destruido. Lo que más temor me da es que esto parece que fue cometido por unos extorsionadores que empezaron a pedirme dinero desde que inauguré mi local n° 13 en Huaral. Ese era mi sueño hecho realidad. Era un local de 5 mil m2 y era un restaurante cevichería turístico con una fuerte inversión”, dijo.





