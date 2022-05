El empresario gastronómico, Javier Vargas, conocido cheff e impulsor del ‘Día Nacional del Cebiche’ y del ‘Ceviche del Bicentenario’, vive el peor momento de su vida al ser víctima de la delincuencia. Hampones incendiaron su vivienda de dos pisos por negarse a pagar 5 mil soles de extorsión, en San Juan de Lurigancho.

Visiblemente desencajado y con la voz entrecortada por el difícil momento que atraviesa, Don Javier Vargas, dueño de la cadena de cevicherías ‘Piscis’, contó que a las 6 de la tarde, su esposa e hijas escucharon un fuerte ruido (semejante a una explosión).

El empresario gastronómico, Javier Vargas, conocido cheff e impulsor del ‘Día Nacional del Cebiche’ y del ‘Ceviche del Bicentenario’, vive el peor momento de su vida al ser víctima de la delincuencia. (fotos: Mónica Rochabrum/Trome)

“Mi esposa sacó a las niñas de la casa, en urbanización Zárate, y luego la camioneta. Vieron que el segundo piso de la casa ardía en llamas. Se quemó mi dormitorio y de mis hijas. Todo ha quedado destruido. Lo que más temor me da es que esto parece que fue cometido por unos extorsionadores que empezaron a pedirme dinero desde que inauguré mi local n° 13 en Huaral. Ese era mi sueño hecho realidad. Era un local de 5 mil m2 y era un restaurante cevichería turístico con una fuerte inversión”, dijo.

Esta seguro que este es el resultado de todas las amenazas que sufre desde el mes de febrero en que varios delincuentes empezaron a mandar mensajes con extorsiones y hasta videos con amenazas, armas y balas.

“Este es el resultado de todas las amenazas que empezaron desde febrero que asaltaron mi restaurante en Huaral. Era el mayor proyecto de mi vida. Me exigían 5 mil soles. Denuncié esto en Depincri Huaral y tuve que cerrar el local. El 8 de abril nuevamente recibí amenazas de extorsión, pero ya no querían dinero, sino que he buscado problemas”, sostuvo.

Al próspero empresario, que tiene más de 30 años de experiencia en el rubro gastronómico, no solo le mandaban mensajes a su teléfono privado por ‘whatsapp’ sino que además le mandaron videos en el que lo amenazan de muerte y lo invitaban a dialogar para llegar a un acuerdo.

“¡Voy a prender tu restaurante!. Te invito a un diálogo. Si me bloqueas o te resistes comienzo a volar cabezas”, son solo algunos de los mensajes que recibió de los hampones.

Recalcó que el 24 de febrero, 12 delincuentes, entre peruanos y venezolanos, tomaron por asalto el local y secuestraron a 8 trabajadores para robar dinero y todo lo que encontraban a su paso. “Tuve que cerrar mi local y venir a trabajar a Lima”.

El hombre de negocios recomendó a otros empresarios a no temer miedo y a denunciar a la policía estas mafias de extorsionadores.





Robaba mototaxis para venderlos y cae en mudanza en Ate

Creía que no sería descubierto y se equivocó. El venezolano Douglis Xavier Reinoso Fernández (20), ‘chamo Douglis, que pertenecería a la banda ‘los venecos despedazadores’, habría cometido robos de mototaxis en San Juan de Lurigancho, se mudó a Ate, y allí fue intervenido en plena mudanza.

“Este sujeto vivía en Campoy y al enterarse que los policías de la comisaría de Canto Rey, lo buscaban, por múltiples robos de mototaxis, escapó a Ate. Fue intervenido en el jirón Javier Heraud s/n y se recuperó el mototaxi de placa 0315-YA que fue robado hace una semana. También tenía droga”, dijo el coronel PNP Charles Infante, jefe de la División Policial Este 1.

Fuentes policiales indicaron que a dicho vehículo tenía varios cambios como tenía la placa posterior tapada con un stickers, aros pintados y le borraron el nombre de la pareja del dueño que estaba escrito con calcomanía en la parte interna.





