Policías de la comisaria de Canto Rey, atraparon a Fernando León Medina (29), al ser denunciado por su cuñada de atacarla a patadas e intentar acuchillarla, cuando tenía a su bebé en brazos, en San Juan de Lurigancho.

La agraviada contó a la policía que tenía a su bebito, de apenas 1 añito, en brazos cuando su cuñado se acercó violento y la pateó. Luego amenazó con un cuchillo y trataba de incrustarle el arma en el abdomen. Ella corrió para ponerse a salvo, salió de la vivienda y se refugió en casa de su amiga, quien la auxilió y llamó a los policías.

Ellos lo apresaron en su vivienda en el asentamiento humano Jesús Alberto Páez z mz. K-7. Fue derivado a la delegación de Canto Rey, donde se supo además que fue detenido antes por tráfico ilícito de drogas y tocamientos indebidos a su vecina, por este delito fue intervenido y pasó varias horas en la misma delegación.

Fue derivado a Depincri San Juan de Lurigancho 1 y será derivado a la fiscalía por el delito de tentativa de feminicidio.

‘Pareja Diabólica’ pide una inyección y asalta botica

Una parejita siembra el terror en las calles. Se hacen pasar como enfermos. Piden una ampolla en una botica y encañonan a la joven empleada a quien le roban, en pocos segundos, cerca de cinco mil soles, en San Juan de Lurigancho. Se han reportado tres casos de asaltos cometidos por esta ‘pareja diabólica’.

A la 1:30 de la tarde, una joven pareja llegó presurosa a la botica ‘Hampyfarma’ ubicada en cooperativa de vivienda ‘Upis’ y solicitó una inyección anticonceptiva. La jovencita los atendió y vendió una ampolla. Pero la pareja insistió en colocarse dicho medicamento en el establecimiento.

La trabajadora abrió la puerta para hacer ingresar a la paciente y enseguida, su supuesta pareja, puso el pie para evitar que la cierre e inmediatamente abrió por completo la puerta.

La fémina empujó a la farmacéutica y su pareja la encañonó con un arma en el rostro. La amenazó y mantuvo en un rincón. Esto fue aprovechado por la ladrona para sacar el dinero de la caja.

“Cuando fui a dejarle el almuerzo a la joven vi a la pareja en actitud sospechosa. Subí a mi casa y vi en el celular los videos de la botica y me di cuenta que estaban asaltando. Bajé y les increpé y el tipo me apuntó. Solo me quedó alzar las manos porque temía que me disparen”, contó el dueño del negocio.

La ‘pareja diabólica’ escaparon corriendo hacia la avenida, donde subieron rápidamente a un mototaxi, que los esperaba a pocos metros.





Rateros en ‘manada’ saquean minimarket y golpean a trabajadora

¡Horror en pleno toque de queda! Más de 20 delincuentes usaron la modalidad de ‘la manada’ para ingresar a un conocido minimarket y robar dinero, abarrotes y finos licores del negocio, ubicado en una zona comercial, en San Juan de Lurigancho.

El violento acto se reportó a las 7 de la noche cuando los malhechores, que al parecer se iban a la marcha en el centro de Lima, hicieron parar la combi donde se desplazaban, y bajaron corriendo en la calle Pajatén, en Zárate.

Ingresaron con violencia al minimarket ‘Vega’, ubicado entre la avenida Gran Chimú y la calle Pajatén, y amenazaron a la cajera. La arrinconaron en una esquina.

Mientras unos malandros pugnaban por apoderarse del dinero de la caja registradora, otros entraban al local comercial y sacaban lo que podían. También agredieron a la trabajadora.

Los facinerosos empezaron a ‘saquear’ mercadería como abarrotes, productos de limpieza y dinero de la caja registradora. Todo era un caos. Los ladrones entraban y salían con productos en las manos.





