Hacían de las suyas a cualquier hora del día hasta que cayeron. Ángel Piero Montoya Quiñones (22), ‘El Veloz’, y Ian Jesús Torres Arenaza (23), ‘Panterita’, que pertenecerían a la banda ‘los correcaminos de Zárate’, fueron atrapados, en San Juan de Lurigancho.

El coronel PNP Charles Infante, jefe de la División Policial Este 1, indicó que ambos fueron atrapados en una moto lineal cuando buscaban víctimas en la cuadra 2 de la avenida Gran Chimú.

Ángel Piero Montoya Quiñones (22), ‘El Veloz’, y Ian Jesús Torres Arenaza (23), ‘Panterita’, que pertenecerían a la banda ‘los correcaminos de Zárate’, fueron atrapados. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

“Estos sujetos salían en pleno estado de emergencia a asaltar, cometer extorsión y venta de droga. Están involucrados en varios asaltos a mano armada a transeúntes. Estamos recopilando los videos de los actos delictivos en los que han participado”, sostuvo.

Tenían réplicas de pistolas y ketes de pasta básica de cocaína.

En uno de los videos se observa que ‘El Veloz’ y ‘Panterita’, van detrás de un joven para asaltarlo. El muchacho se da cuenta y corre en sentido contrario, la moto lineal los persigue, y nuevamente el joven escapa.

Encañonan a papito, con bebé en brazos, y asaltan local

La ola delictiva sigue imparable. Hampones armados irrumpieron en un minimarket, asaltaron el negocio, pero además encañonaron a un padre de familia, que tenía a su bebé en brazos, para despojarlo de sus pertenencias, en San Juan de Lurigancho.

A las 9:37 de la noche, los tres hampones ingresan juntos al establecimiento ‘Tambito 145′, en el asentamiento humano Huáscar, y encañonan al padre de familia, que tenía cargado a su bebé y a un lado estaba su hijito mayor.

Los segundos parecían eternos. La joven empleada solo atinó a levantar las manos y hacerse a un lado. Uno de los hampones cruzó el mostrador y fue directamente a la sección de licores, el otro sujeto a la caja para sacar los billetes y hasta monedas.

El tercer ratero, que se quedó al lado del padre de familia, se encargó de quitarle billetera y luego celular. Su hijito intentó salir varias veces y todas la veces fue empujado suavemente por el individuo. Aunque parezca increíble, el sujeto, sacó un chocolate y se lo regaló al pequeño, que se quedó al lado de su progenitor.





Ratero roba casita de juguete de niña enfermita

La madre de familia Elsa Cabanillas Calderón (39), denunció que un delincuente robó una casa de juguete que le donaron a su pequeña hijita, de apenas 1 año y medio, que padece de una enfermedad congénita. Esto ocurrió en San Juan de Lurigancho.

“Mi hijita nació con ‘síndrome de Starge Weber’ (malformación cerebro vascular) que la hace convulsionar. Tiene fiebre muy alta y otras complicaciones. Ella no puede jugar como otros niños de su edad. Gente caritativa me donan ropita y juguetes para que se entretenga en la casa porque además no puede contraer ninguna enfermedad porque su situación empeoraría y podría morir”, dijo la madre de familia.

El martes llevó a su niña de emergencia al hospital del niño de Breña, y tuvo que quedarse a dormir. Al día siguiente regresó a su casa, en Campoy, y se dio con la terrible noticia que le robaron la casa que le fue donada.





