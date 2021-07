Llora de impotencia y teme por su vida. La prestamista de dinero, Milagros Conde Cribilleros (40) denunció que la mafia del ‘Loco Aroni’ arrojó una granada en su vivienda en venganza porque se negó a pagar 25 mil soles de una extorsión, en San Juan de Lurigancho.

La agraviada sostuvo que estaba con su familia descansando cuando una vecina lanzó gritos y le avisó que dos desconocidos, a bordo de una moto lineal, le dejaron una granada en la puerta de su casa en la tercera zona de Bayóvar, en el sector de Cruz Blanca, y escaparon a toda velocidad por el mismo lugar por el que llegaron.

Llamaron a los policías de UDEX y la comisaría del sector y llegaron a los pocos minutos al lugar. La familia prácticamente se quedó encerrada en su casa sin poder salir. Al igual que sus vecinos que aterrados por lo que ocurría prefirieron alejarse ante el temor que suceda alguna desgracia.

Los experimentados agentes sacaron sus implementos y trabajaron arduamente ante la mirada de decenas de curiosos que grababan a lo lejos todos los movimientos de los policías.

Instantes después, se escuchó una fuerte detonación que afortunadamente no dejó víctimas personales ni materiales que lamentar.

“Han tenido que hacer detonar la granada porque no tenía el precinto de seguridad. La UDEX me dijo que ha sido una granada más potente que una tipo piña. El mismo ‘Loco Aroni’ me ha llamado una semana antes. Me dijo: “Te habla Aroni. Ya se todos tus movimientos. Solo te digo que me mandes los 25 mil soles porque voy a tomar represalias contigo y toda tu familia. Y si no me das anda alistando tu ataúd que tú vas a ser la tercera mujer que mato”, dijo.

Contó que horas antes del atentado en su inmueble, un tipo la volvió a llamar y le exigió dinero. “Me dijo: “Hasta cuándo te espero” y le corté la llamada. Horas después me han lanzado la granada. Temo por mi vida y de mi familia”, sostuvo la afectada.

Conde Cribillero, tiene varios mototaxis y desde hace dos años se dedica a prestar dinero. “Nunca me he metido con nadie. He prestado dinero y algunos me han dejado de pagar. A esos tipos los encontré hace una semana y les reclamé que me paguen y me enteré que ellos están en la banda de ‘Loco Aroni’, porque él ha salido de la cárcel”.

Rene Jesús Aroni Lima (36), ‘Loco Aroni’, quien sería cabecilla de la banda ‘Los Malditos de Bayóvar II, dedicados a extorsión y sicariato, fue involucrado en el crimen del hijo del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. Fue detenido en enero de este año por festejar una fiesta de cumpleaños a su pareja en un inmueble en San Juan de Lurigancho, donde además intervinieron a varias personas, entre ellas otros miembros de su banda criminal.









