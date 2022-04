Detectives de Depincri San Juan de Lurigancho 1 intervinieron a Jordy Michael Ccenti Gómez (27), ‘loco Jordy’, cuando trataba de escapar por los techos. Arrojó una mochila que contenía una granada tipo piña, un arma artesanal, un pasamontañas y droga, en San Juan de Lurigancho.

Se informó que Jordy Ccenti, estaba con su cómplice atemorizando a los transeúntes con un arma de fuego. Los agentes de inteligencia llegaron hasta ese lugar para intervenirlo y este empezó a huir por los techos. Arrojó una mochila con artículos sospechosos y cayó a la misma casa. Allí fue atrapado.

Jordy Michael Ccenti Gómez (27), ‘loco Jordy’, fue atrapado por detectives de Depincri San Juan de Lurigancho 1.

La mochila contenía un arma de fuego de fabricación artesanal, en forma de ‘T’, abastecido con un cartucho. Un pasamontaña color negro, una cartuchera de plástico que contenía una granada tipo piña, ketes de pasta básica de cocaína y marihuana.

Pero este sujeto estaría involucrado en el crimen del chofer y pasajero de una combi ocurrida en noviembre del 2021 en la zona de Huáscar. Los familiares de ambas víctimas lo sindican como autor de los asesinatos.

‘Pareja Diabólica’ pide una inyección y asalta botica

Una parejita siembra el terror en las calles. Se hacen pasar como enfermos. Piden una ampolla en una botica y encañonan a la joven empleada a quien le roban, en pocos segundos, cerca de cinco mil soles, en San Juan de Lurigancho. Se han reportado tres casos de asaltos cometidos por esta ‘pareja diabólica’.

A la 1:30 de la tarde, una joven pareja llegó presurosa a la botica ‘Hampyfarma’ ubicada en cooperativa de vivienda ‘Upis’ y solicitó una inyección anticonceptiva. La jovencita los atendió y vendió una ampolla. Pero la pareja insistió en colocarse dicho medicamento en el establecimiento.

La trabajadora abrió la puerta para hacer ingresar a la paciente y enseguida, su supuesta pareja, puso el pie para evitar que la cierre e inmediatamente abrió por completo la puerta.

La fémina empujó a la farmacéutica y su pareja la encañonó con un arma en el rostro. La amenazó y mantuvo en un rincón. Esto fue aprovechado por la ladrona para sacar el dinero de la caja.

“Cuando fui a dejarle el almuerzo a la joven vi a la pareja en actitud sospechosa. Subí a mi casa y vi en el celular los videos de la botica y me di cuenta que estaban asaltando. Bajé y les increpé y el tipo me apuntó. Solo me quedó alzar las manos porque temía que me disparen”, contó el dueño del negocio.

La ‘pareja diabólica’ escaparon corriendo hacia la avenida, donde subieron rápidamente a un mototaxi, que los esperaba a pocos metros.





