Desconocidos asesinaron a balazos al colombiano Johan Stiven Meléndez Escallón (21), en una aparente disputa entre mafias de proxenetas peruanos y extranjeros, en San Juan de Lurigancho.

El muchacho estaba en la puerta del mercado en la cuadra 3 de avenida Los Jardines Este, cuando fue atacado por el misterioso sujeto. La víctima murió instantáneamente.

Al lugar llegaron varias mujeres que dieron hasta tres identidades del occiso. Pero también se acercó la joven pareja del extranjero, que está embarazada, quien lo identificó plenamente. Ya con su verdadera identidad, se supo que hace unos días desfiguró a una meretriz extranjera, y fue amenazado de muerte por proxenetas.

Según fuentes policiales, el colombiano Johan Meléndez, se encargaba de cuidar a mujeres que ofrecen servicios sexuales frente de un conocido supermercado.





‘Los Correcaminos’ asaltaban con pistola de juguete

Hacían de las suyas a cualquier hora del día hasta que cayeron. Ángel Piero Montoya Quiñones (22), ‘El Veloz’, y Ian Jesús Torres Arenaza (23), ‘Panterita’, que pertenecerían a la banda ‘los correcaminos de Zárate’, fueron atrapados, en San Juan de Lurigancho.

El coronel PNP Charles Infante, jefe de la División Policial Este 1, indicó que ambos fueron atrapados en una moto lineal cuando buscaban víctimas en la cuadra 2 de la avenida Gran Chimú.

“Estos sujetos salían en pleno estado de emergencia a asaltar, cometer extorsión y venta de droga. Están involucrados en varios asaltos a mano armada a transeúntes. Estamos recopilando los videos de los actos delictivos en los que han participado”, sostuvo.

Tenían réplicas de pistolas y ketes de pasta básica de cocaína.

En uno de los videos se observa que ‘El Veloz’ y ‘Panterita’, van detrás de un joven para asaltarlo. El muchacho se da cuenta y corre en sentido contrario, la moto lineal los persigue, y nuevamente el joven escapa.





Mujer finge ponerse inyección anticonceptiva y asalta botica

Una mujer, que con engaños de aplicarse una inyección anticonceptiva, ingresó a una botica, asaltó el negocio con su pareja, en San Juan de Lurigancho.

Jhan Guerrero (22), dueño de la botica ‘Jhan Farma’, contó que estaba atendiendo en el local cuando la fémina preguntó por las inyecciones anticonceptivas de uno y tres meses.

Salió del local y luego regresó y me dijo que su pareja quería que se ponga la inyección anticonceptiva de tres meses y la prepare. Abrí la puerta para que ingrese y detrás de ella entró su pareja y me encañonó. Me gritó : “¡Ya pediste, ya perdiste. Dame todo el dinero!” mientas me apuntaba con la pistola en el pecho. Ella sacó dinero de la caja y del agente bancario y lo metió en su cartera”, contó.

“Esta es la primera vez que asaltan el local. A todos los otros negocios han asaltado. Incluso hace unos días robaron en una distribuidora a una cuadra de la botica. Llamamos a la policía y no han venido”, sostuvo el joven emprendedor, quien abrió el negocio hace un año.





