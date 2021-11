Un niño de 8 años fue atropellado por un mototaxi, cuyo conductor venezolano, intentó escapar y fue atrapado por los vecinos, en San Juan de Lurigancho.

El pequeño fue a recoger un juguete y al cruzar la pista fue embestido en la avenida Héroes del Cenepa, en Canto Rey. Fue lanzado varios metros y el mototaxi se volteó. El chofer es venezolano y fue identificado como Jindel Manuel Guerra Castillo (27), trató de escapar.

“Mi sobrino fue a recoger un juguete y ese sujeto lo embistió y lanzó varios metros. El niño tiene fracturas en las piernas y brazo derecho. Necesita ayuda para las operaciones. Mi hermana Guisela Sánchez, es madre soltera y además padece cáncer. Pedimos a la gente de buen corazón que nos ayude al yape 942747094 y al número de cuenta BCP 19100127590077″, dijo Sandra Sánchez.

Amigos con antecedentes asaltan mamita

Ambos fueron atrapados por diversos delitos y se unieron para seguir delinquiendo. Cuando escapaban a la ‘volada’ de un bus de transporte público, dos presuntos delincuentes, que habían robado un celular de alta gama a una madre de familia, fueron atrapados oportunamente por policías, en San Juan de Lurigancho. Serían miembros de la banda ‘Los Terribles de SJL’.

Alex Fermín Huatuco Mayta (19) y Jorge Luis Anchante Chávez (32), según los ocupantes del bus de servicio público, subieron como pasajeros en el paradero 4 de ‘Cruz de Motupe’ en Mariscal Cáceres. Fueron hacia los asientos posteriores y esperaron unos segundos para cometer el robo.

Vieron que una mujer tenía su moderno equipo en las manos y uno de ellos se lo robó de un ‘manazo’. Junto a su cómplice bajó rápidamente para escapar. Pero no contaron que los policías del Escuadrón de Emergencias Este 1, que patrullaban la zona, y los perseguirían varias cuadras.

Finalmente fueron atrapados frente a la mz. A en el asentamiento humano ‘Cruz de Motupe’. Hasta ese lugar también llegó la agraviada y los reconoció plenamente. en presencia de ella se revisó a ambos sujetos. En poder de Alex Huatuco, se encontró el equipo telefónico robado.

“Jefe, he robado porque un familiar está mal de salud”, dijo el sujeto intervenido. Su compañero Jorge Anchante sostuvo: “¡Por favor, señora, no me denuncie!. Mi esposa esta delicada y necesito para sus medicinas”, le dijo con la voz entrecortada a la afectada.





‘Los Babys de Mariátegui’ asaltan a menor

En un mototaxi alquilado, cuatro presuntos integrantes de la banda ‘Los Babys de Mariátegui’, entre ellos un menor, fueron atrapados tras cometer un asalto a una menor de 16 años, en San Juan de Lurigancho.

Juan Abencio Huamaccto Cahuana (20), César Augusto Santander Cabrera (19), y Jheferson Yucñor Ortíz Rivera (24), y el menor de 16 años, fueron atrapados entre la avenida Los Bambúes y Los Ciruelos, en Canto Rey. En el mototaxi se encontró un cuchillo y droga. Además se recuperó el celular de alta gama que le fue robado a la menor.

La agraviada contó que estaba por la calle Río Amazonas en urbanización Canto Rey, cuando fue interceptada por los sujetos que bajaron de un mototaxi azul. “Me amenazaron con un cuchillo y robaron el celular. Luego subieron y escaparon en el mismo vehículo”, dijo la agraviada.





