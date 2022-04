Una parejita siembra el terror en las calles. Se hacen pasar como enfermos. Piden una ampolla en una botica y encañonan a la joven empleada a quien le roban, en pocos segundos, cerca de cinco mil soles, en San Juan de Lurigancho. Se han reportado tres casos de asaltos cometidos por esta ‘pareja diabólica’.

A la 1:30 de la tarde, una joven pareja llegó presurosa a la botica ‘Hampyfarma’ ubicada en cooperativa de vivienda ‘Upis’ y solicitó una inyección anticonceptiva. La jovencita los atendió y vendió una ampolla. Pero la pareja insistió en colocarse dicho medicamento en el establecimiento.

La trabajadora abrió la puerta para hacer ingresar a la paciente y enseguida, su supuesta pareja, puso el pie para evitar que la cierre e inmediatamente abrió por completo la puerta.

La fémina empujó a la farmacéutica y su pareja la encañonó con un arma en el rostro. La amenazó y mantuvo en un rincón. Esto fue aprovechado por la ladrona para sacar el dinero de la caja.

“Cuando fui a dejarle el almuerzo a la joven vi a la pareja en actitud sospechosa. Subí a mi casa y vi en el celular los videos de la botica y me di cuenta que estaban asaltando. Bajé y les increpé y el tipo me apuntó. Solo me quedó alzar las manos porque temía que me disparen”, contó el dueño del negocio.

La ‘pareja diabólica’ escaparon corriendo hacia la avenida, donde subieron rápidamente a un mototaxi, que los esperaba a pocos metros.

“Acá no ha llegado ni la policía, ni serenazgo. Estamos desprotegidos. Hace una semana también han asaltado botica de la otra cuadra. Sentimos temor. El dinero que se llevaron es del negocio de la botica, de recargas y pagos de servicio”, sostuvo el agraviado.

El local fue inaugurado hace 8 meses y este es la primera vez que es víctima de la delincuencia. Los videos de las cámaras de seguridad del asalto a mano armada fueron entregadas a la policía para dar con la captura de los participantes del asalto.









Rateros en ‘manada’ saquean minimarket y golpean a trabajadora

¡Horror en pleno toque de queda! Más de 20 delincuentes usaron la modalidad de ‘la manada’ para ingresar a un conocido minimarket y robar dinero, abarrotes y finos licores del negocio, ubicado en una zona comercial, en San Juan de Lurigancho.

El violento acto se reportó a las 7 de la noche cuando los malhechores, que al parecer se iban a la marcha en el centro de Lima, hicieron parar la combi donde se desplazaban, y bajaron corriendo en la calle Pajatén, en Zárate.

Ingresaron con violencia al minimarket ‘Vega’, ubicado entre la avenida Gran Chimú y la calle Pajatén, y amenazaron a la cajera. La arrinconaron en una esquina.

Mientras unos malandros pugnaban por apoderarse del dinero de la caja registradora, otros entraban al local comercial y sacaban lo que podían. También agredieron a la trabajadora.

Los facinerosos empezaron a ‘saquear’ mercadería como abarrotes, productos de limpieza y dinero de la caja registradora. Todo era un caos. Los ladrones entraban y salían con productos en las manos.

“Los delincuentes se apoderaron del lugar. Entraban y salían con cosas robadas. Se llevaron arroz, azúcar, huevos, cerveza y licores finos. Además sacaron hasta las monedas de la caja y asaltaron a una jovencita a la que arrojaron al piso y golpearon para robarle su cartera con celulares y billetera”, contó una testigo del brutal asalto.

Los transeúntes solo miraban asustados el terrible asalto y comentaban que se trataba de un asalto bajo la modalidad de ‘Manada’.





