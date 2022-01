En el mismo día, un delincuente se hizo pasar como cliente e ingresó con engaños a dos hostales, encañonó a los encargados y robó dinero y celulares de los negocios, en San Juan de Lurigancho.

Las cámaras de seguridad de ambos hostales lograron captar todos los movimientos delictivos de sujeto de contextura gruesa. Ingresó primero al hostal ‘Lima Suit’, ubicado en el paradero 8 de la avenida Las Flores, y solicitó una habitación.

El encargado le abrió la puerta y allí mismo fue encañonado por el asaltante. Lo condujo a la recepción para sacar el dinero y celular. Luego salió muy tranquilo. Cruzó la pista y se fue en dirección al otro hospedaje.

En este último local cometió la misma acción y también se apoderó del dinero de ese negocio.

Ambos locales facilitaron los videos de las cámaras de seguridad a la policía y se espera que puedan atrapar al ‘ratero de los hostales’.





Rateros dejan sin comida mamitas de olla común





Los dejaron con las manos vacías. Ladrones robaron víveres y utensilios de cocina de la olla común ‘Barrio Unido’, en el sector de Huáscar, en San Juan de Lurigancho.

El robo fue durante la madrugada en el local construido con triplay en el asentamiento humano Santa Rosa de Huáscar II mz. C lote 11. Habrían ingresado por la ventana posterior y por el mismo lugar sacaron los abarrotes y objetos de cocina.

“Destrozaron el triplay de la ventana y robaron sacos de arroz, azúcar, fideos. También cocina, balón de gas y ollas. Pedimos ayuda para continuar ofreciendo alimento a las familias de bajos recursos”, dijo la madre de familia Laura Roque Taype (32).

Si desea ayudarlos llamar al 940013146 o ir al local olla común ‘Barrio Seguro’.





Abuelita pide que nieto de 17 años le devuelva sus ahorros

Entre lágrimas y al borde de la desesperación, la ancianita Pilar Ontón Mendoza (70), quien padece de miocardiopatía Hipertrófica (engrosamiento de una parte del corazón), imploró a su único nieto, de 17 años, que le devuelva los 14 mil soles de su cuenta de ahorros, 3 mil dólares de la venta de un terreno en Cusco, y 700 soles del bono Yanapay, que le sustrajo, en San Juan de Lurigancho.

“Críe a mi nieto desde los seis años. Gané la custodia a su padre y yo lo críe y daba estudios. Tenía la tarjeta y clave de mi cuenta de ahorros y fue retirando dinero sin mi permiso. Sacó más de 14 mil soles del banco. Buscó en toda la casa y encontró 3 mil dólares de la venta de mi terrenito en Cusco, y mi bono que había cobrado. Todo era para la terapia y operación al corazón. Un día desperté y había desaparecido. Fui al banco con una vecina y solo me dejó 4 soles en mi cuenta. No tengo dinero ni para comer”, dijo la septuagenaria, en su casa en San Juan de Lurigancho.

Ella es cuidada por una vecina y temen que el chiquillo regrese con malas intenciones para hacerles daño. “Solo quiero que me regrese todo mi dinero. Necesito para las medicinas y terapias. Su madre, mi única hija, vive en Australia y no me contesta las llamadas. Prácticamente estoy sola postrada en una silla de ruedas con medio cuerpo con parálisis (lado izquierdo). Vivimos de la caridad de mis vecinos que nos alcanzan un platito de comida. He denunciado a mi nieto por maltrato físico y psicológico en la comisaria de Canto Rey y se negaron a que ponga la denuncia por robo”, sostuvo.





