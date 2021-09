Un ratero se escondió en un edificio y por la noche dejó ingresar a sus cómplices y robó nueve máquinas textiles de un taller de confecciones de ropa, en San Juan de Lurigancho.

El robo se habría producido durante la madrugada. Según versión del agraviado, el delincuentes se habría escondido en el tercer piso del edificio ubicado en la cuadra 16 de la avenida Santa Rosa de Lima, y salió para desactivar primero las alarmas del taller. Enseguida bajó al primer piso y abrió la puerta a sus cómplices. Solo escogieron las máquinas de mayor valor.

Un ratero se escondió en un edificio y por la noche dejó ingresar a sus cómplices y robó nueve máquinas textiles de un taller. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

“Creemos que el delincuente se escondió en los pisos superiores porque todo el día entra y salen trabajadores. Al bajar en la madrugada desconectó la alarma. Solo robaron las máquinas más costosas. Todo está valorizado en 50 mil soles”, dijo el emprendedor César Guerra (40).

Él y su esposa se iniciaron en el negocio de confecciones desde hace un año y medio. “Empezamos en pandemia y primero nos dedicábamos a confeccionar indumentaria médica. Como ya casi no teníamos pedidos de indumentaria, iniciamos con uniformes para obreros y mineros y además desde hace tres meses en la confección de ropa variada. También brindamos servicios de remallado”, dijo.

Denunció en robo en la comisaria del sector y está solicitando los videos de las cámaras de seguridad de los negocios aledaños para que la policía pueda identificar a los autores del robo.





Le roban a ancianito





El ancianito invidente Juan de Dios Rodríguez Ortiz (67), se enfrentó a golpes a dos peligrosos delincuentes venezolanos sin saber que ambos estaban armados con pistolas. Los maleantes lo golpearon en la cabeza y le robaron una cantidad de dinero, en San Juan de Lurigancho.

El agraviado contó que se alistaba para tomar desayuno cuando dos sujetos ingresaron y le dijeron: “¡Dame todo el dinero!” mientras lo tenían encañonado en la cabeza. “Veo muy poco por eso no me di cuenta que estaban armados. Me defendí a golpes y grité con todas mis fuerzas para que los vecinos le escuchen. Esos rateros me atacaron en la cabeza. Robaron 4 mil soles que tenía en el bolsillo del pantalón y mi celular de alta gama que recién había comprado”, dijo.

Uno de los trabajadores del anciano, ingresó a la casa, en el asentamiento humano Santa María, alarmado por los gritos, y tuvo que salir corriendo al ser amenazado de muerte por los asaltantes. Instantes después, y con todo lo robado, los delincuentes venezolanos, escaparon corriendo.





Otro robo





En el día fueron realizaron una apuesta deportiva y en la noche regresaron para hacer de las suyas. Juan Alfonso P. P. (41), ‘Juancho’, y Alfonso C. L. (31), ‘Pucho’, fueron atrapados en el instante en que robaban costosos televisores y monitores de un local de apuestas deportivas, en San Juan de Lurigancho. Se estima que todo lo robado estaría valorizado en 8 mil 900 soles.

Los policías de la comisaría de La Huayrona, que realizaban patrullaje nocturno, llegaron a la cuadra 17 de la avenida 13 de Enero y descubrieron que dicho local tenía las luces prendidas. Ingresaron y atraparon a dos presuntos ladrones que ya tenían embalados 8 televisores plasma y 3 monitores en costales de plástico, incluso colocaron cerca de la puerta principal, tres banners (carteles de publicidad) deportivos, que también se lo querían robar.

Además se encontró herramientas. Ambos fueron trasladados a Depincri San Juan de Lurigancho 2, donde el agraviado, llegó y puso la denuncia.





