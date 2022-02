La madre de familia Elsa Cabanillas Calderón (39), denunció que un delincuente robó una casa de juguete que le donaron a su pequeña hijita, de apenas 1 año y medio, que padece de una enfermedad congénita. Esto ocurrió en San Juan de Lurigancho.

“Mi hijita nació con ‘síndrome de Starge Weber’ (malformación cerebro vascular) que la hace convulsionar. Tiene fiebre muy alta y otras complicaciones. Ella no puede jugar como otros niños de su edad. Gente caritativa me donan ropita y juguetes para que se entretenga en la casa porque además no puede contraer ninguna enfermedad porque su situación empeoraría y podría morir”, dijo la madre de familia.

Puede ver: Lavacarros ataca a balazos a padre de familia en disputa por clientes

La madre de familia Elsa Cabanillas Calderón (39), denunció que un delincuente robó una casita de juguete que donaron para su hijita enferma. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

El martes llevó a su niña de emergencia al hospital del niño de Breña, y tuvo que quedarse a dormir. Al día siguiente regresó a su casa, en Campoy, y se dio con la terrible noticia que le robaron la casa que le fue donada.

La madre de familia Elsa Cabanillas Calderón (39), denunció que un delincuente robó una casita de juguete que donaron para su hijita enferma. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

“En esa casita jugaba mi niña porque no puede salir a la calle a jugar como otros niños. Por favor, quiero que me la devuelvan. Es lo único con lo que que jugaba mi pequeña”, imploró la madre de familia, quien tiene otros dos hijos. “No tengo dinero. Antes de la pandemia trabajaba como operadora en central de monitoreo en una municipalidad. No puedo trabajar por atender día y noche a mi niña. Necesito de apoyo de la gente de buen corazón. Hay medicinas que no cubre el seguro y debo conseguirlas para darle a mi hijita”, sostuvo.

Si desea ayudarla llamar al 991721036.









Finge discapacidad y roba cajita con dinero mercado

Un delincuente fingió ser un discapacitado, con una evidente cojera, y robó en pocos segundos una cajita con dinero de un puesto en el mercado El Amauta 1 en Campoy, San Juan de Lurigancho.

Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran que el sujeto ingresa caminando sin problemas. Recorre los pasillos y al ver que el dueño de un puesto de venta de artículos de limpieza, estaba dormido, se acercó cojeando al interior y robó la cajita con 800 soles. Luego salió muy tranquilo llevándose la cajita en las manos.

El encargado del recinto pide a las autoridades que patrullen las calles. “Por acá no pasa la policía ni serenazgo. La comisaria de Zárare esta muy lejos y cuando llamamos por alguna emergencia, vienen cuando ya pasó todo”, dijo.

“El agraviado ya no quiere venir a trabajar. Pedimos más seguridad por los constantes robos”, dijo Víctor Conopuma Genebroso, administrador del mercado.









Masacran a chiquillo por asaltar a tres personas

Hacía de las suyas hasta que acabó desnudo y en el suelo. El venezolano Janoski José Gutiérrez Silva (18), fue atrapado, golpeado y desnudado por un grupo de moradores por asaltar a mano armada a su vecina, en San Juan de Lurigancho. Este sería de la banda ‘Los Malditos de Maracaibo’.

La agraviada contó que estaba llegando a su casa, en urbanización Los Jardines de San Vicente, y fue interceptada por tres rateros que bajaron de un mototaxi.

“Me robaron celular y cartera. Pedí ayuda a gritos y los vecinos salieron de sus casas. Corretearon a los rateros y atraparon a uno de ellos”, explicó la agraviada.

Este presunto ladrón extranjero fue atacado a patadas y puñetes, enseguida lo desnudaron y continuaron golpeándolo. “Maldito ratero, eso te pasa por estar robando”, gritaron enfurecidos algunos vecinos. Pero no solo eso sino que además quemaron una moto lineal, que también era usada para asaltar.

Sus cómplices, que inicialmente escaparon, regresaron para amenazar a los moradores y también fueron atrapados. Todos fueron intervenidos por los policías de la comisaría de La Huayrona.





También lee: