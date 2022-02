Le advirtió a su hermano que desconocidos lo buscaban para matarlo y terminó siendo víctima de los extorsionadores. Un sicario asesinó de seis balazos en la cabeza a un joven soldador creyendo que ultimaban a su hermano, encargado de una obra pública de asfaltado de pistas y veredas, en San Juan de Lurigancho. “Se han confundido. Mi hermano y yo somos iguales y tenía puesto el mismo color de ropa que la mía”.

El padre de familia Javier Enrique Rodríguez Chávez (34), realizaba trabajos de soldadura en la puerta de su casa en la calle 14 mz. Ll en asociación de vivienda Compradores de Campoy. Había visto rondar en forma sospechosa a dos sujetos a bordo de una moto lineal y llamo a su hermano Alember Humberto, a las 11:40 de la mañana. “Ten cuidado que esa moto está rondando la casa”, le dijo por teléfono a su pariente.

Puede ver: Hampones con Mini Uzi secuestran empleados para robar en empresa

Un sicario asesinó de seis balazos en la cabeza a un joven soldador creyendo que ultimaban al encargado de una obra, hermano de la víctima. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Minutos más tarde, un sujeto alto y contextura delgada, se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza. Luego corrió hacia la esquina y subió a la ‘volada’ a una moto lineal, cuyo cómplice, lo esperaba para escapar.

“Estaba en mi auto y me crucé con los sicarios. Ellos pensaron que iría a mi casa y tomé otra ruta. Mi hermano me llamó y avisó que una moto con dos tipos rondaban la casa y que tenga cuidado. Cuando llegué lo habían asesinado. Desde hace unas semanas me están extorsionando. Me piden 50 mil soles por una obra y que contrate sus obreros. Se han equivocado, porque mi hermano tenía puesta ropa del mismo color que la mía y se han confundido”, dijo Humberto Rodríguez.

Puede ver: Acuchilla vendedor de peces ornamentales por una propina

Un sicario asesinó de seis balazos en la cabeza a un joven soldador creyendo que ultimaban al encargado de una obra, hermano de la víctima. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Indicó que culpa de las extorsiones y ataque a José Taquire, quien sería el cabecilla de la banda de extorsionadores que mantienen en zozobra a encargados de obras de construcción.





Asaltan enamoraditos

A cualquier hora del día hacen de las suyas. Hampones venezolanos, que se hacían pasar por repartidores de delivery, encañonaron y asaltaron a una parejita de enamorados a unos metros del condominio donde viven, en San Juan de Lurigancho.

Ellos iban conversando por la calle Coyllur, a escasos dos metros de asociación de vivienda Cahuide, cuando una moto lineal, con dos ocupantes, los rodeó.

Uno de los asaltantes se bajó y les apuntó con una pistola. Les robaron celulares de alta gama y billeteras. Enseguida escaparon hacia la calle Tiahuanaco.

“Se producen asaltos a mano armada a cualquier hora del día. Los delincuentes vienen a pie, en auto, mototaxi o moto lineal. Nos henos visto obligados a poner rejas y cámaras de seguridad para protegernos. Asaltan a jovencitos, niños y mujeres”, dijo Luis Guillermo, dirigente vecinal y coordinador de seguridad ciudadana.





También lee: