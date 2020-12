La pandemia le dio el primer golpe y ahora se lo dio el hampa. A sus 24 años, César Huanio Ricopa, conocido como ‘DJ César’, estaba abriéndose paso en el mundo de los conciertos virtuales hasta que el taxista que lo transportaba se ganó su confianza, lo ‘pepeó’ por 28 horas y se robó todos los instrumentos musicales con los que trabajaba, valorizados en unos 10 mil soles, en San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad grabaron cuando el 23 de diciembre, ‘DJ César’ llegó con ‘Maikol’, el chofer que le hacía carreras a diferentes lugares desde hace ocho meses, y una chica. Subieron al cuarto que alquiló en el tercer piso de un inmueble ubicado en el asentamiento humano ‘San Miguel’.

“Tomamos un par de cerveza y a las 10:50 de la noche, por el toque de queda, la chica se fue. La acompañamos y al regresar no me acuerdo de nada. Me quedé dormido en mi cama”, dijo el agraviado.

Debido a la pandemia, César Huanio estaba animando conciertos virtuales. Ahora, lo perdió todo. | Foto: Leandro Britto

El delincuente se apoderó de dos mezcladoras de DJ, una laptop, celular, así como tres mil soles que eran los ahorros de la víctima. Los colocó en una mochila de regular tamaño y, según las imágenes, se retiró a pie a las dos de la mañana del 24 de diciembre.

MIRA AQUÍ: MUJER SALE A LA CALLE SIN MASCARILLA Y LA ATRAPAN VENDIENDO DROGA

“Hasta ahora no se qué sustancia me dieron. Desperté a las tres de la madrugada del 25 de diciembre. No me di cuenta de lo sucedido hasta el mediodía de ese día. Estuve con dolores de cabeza y vómitos”, precisó Cesar Huanio.

El joven sentó la denuncia en el Depincri 2 de San Juan de Lurigancho y luego vio que sus pertenencias eran ofrecidas en una página de Facebook. Le escribió al vendedor, pero éste lo bloqueó y después eliminó las fotos de los objetos.

Según el denunciante, el taxista es de unos 27 años y tes trigueña.

‘DJ César’ animaba, de manera virtual, bautizos, matrimonios y otras reuniones.