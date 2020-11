Ya no se puede confiar en nadie. Un hombre que se dedica a la elaboración de estructuras metálicas se convirtió en víctima de uno de sus clientes, quien, junto a otro delincuente, lo interceptó para robarle la mochila, donde tenía mil soles y documentos de un terreno en litigio, en San Juan de Miraflores.

La víctima, de 56 años, contó: “a las 8:25 de la mañana llegué a la puerta de mi trabajo y apareció un sujeto que me apuntó a la cabeza. Me dijo: ‘dame la mochila’. Como no quise, disparó al aire y tuve que darle”.

Tras el robo, delincuentes fueron capturados. Tenían revólver y la mochila de la víctima. | Foto: Miguel Yovera

El asalto fue en la avenida Miguel Iglesias.

El ladrón corrió con el botín en sus manos y subió al auto Hyundai, AAQ-154, que lo esperaba a pocos metros.

“Vecinos alertaron del hecho y dieron las características del carro a los agentes del Escuadrón de Emergencia Sur 2 y de la comisaría Laderas de Villa, quienes los capturan a pocaas cuadras”, informó el coronel Luis Pacheco, jefe del Escuadrón de Emergencia.

Ellos fueron identificados como Marco Guizado (24), que tiene antecedentes por robo, y Juvenal Mendoza (48), que registra una denuncia por violación sexual.

“El chofer conocía al agraviado, tenía información de dinero y de sus propiedades”, precisó el oficial.

La Policía recuperó la mochila con todo lo robado e incautó un revólver, municiones, un arma de fuego artesanal y drogas.