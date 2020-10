Pedro Astoquilca Huamaní (44), licenciado del Ejército Peruano y dueño de una bodega, en San Juan de Miraflores, había sido víctima de robo en tres oportunidades y, por eso, el jueves, no dudó en enfrentarse a un avezado delincuente que había ingresado a su negocio y que al final terminó asesinándolo de un balazo en la cabeza. Veinticuatro horas después del hecho, el pistolero fue capturado.

A las 12:50 del día, cámaras de seguridad grabaron a dos hombres llegando en la moto lineal, de placa 0449-CB, a la tienda ‘Meche’, ubicada entre la calle Los Cedros y Los Girasoles. Uno de ellos bajó e ingresó al negocio, amenazó a la trabajadora, cuñada de Astoquilca, y la despojó del dinero, entre 50 y 100 soles. Una joven, que estaba allí, pidió ayuda.

Al oir los gritos, ‘Chino’, como lo llamaban de cariño, salió de su casa y cogió por la espalda al hampón armado. Su cuñada quiso ayudarlo y dio de escobazos al ladrón.

En las imágenes se observa que ambos pelearon casi un minuto hasta que el facineroso disparó en la cabeza a Astoquilca. El pistolero huyó, pero a los segundos regresó para llevarse la mochila con el dinero robado. La víctima murió en el hospital.

Ayer, el autor, identificado como Renzo Álvarez Rivadeneyra (27), fue capturado en Chorrillos. "Él me quería tumbar, me quería reducir. Yo no sabía que el arma estaba

abastecida", señaló a la Policía.

Las autoridades descubrieron que el conductor de la moto era de nacionalidad venezolana. “Antes de la pelea entre la víctima y su verdugo, un vecino en auto embistió a la moto. Por eso, el chofer huyó. Allí testigos apuntaron la placa”, precisó un agente.

La banda también estaría integrada por un tal ‘Cojo Willy’ que sería el proveedor de armas.