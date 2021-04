Están al acecho. Al igual como estafaron y robaron a la viuda del ‘Indio Mayta’, delincuentes sorprendieron al cheff internacional, Constancio Araujo Ayala (72), conocido como ‘Don Constantinopla’, y lo sorprendieron al decirle que tenían el billete ganador de la lotería. Segundos después, estos sujetos no solo le robaron el dinero que el ancianito guardaba en su casa sino que además lo llevaron al banco a retirar otra cantidad de dinero, que iba a invertir en la inauguración de su restaurante, en San Juan de Miraflores.

El agraviado contó que se fue a comprar un periódico y entre la avenida Canevaro y Velasco Alvarado, fue abordado por un hombre que decía ser provinciano y analfabeto. Conversaron durante unos minutos y enseguida le enseñó un boleto, supuestamente ganador, de una conocida lotería. Dijo que se había ganado 200 mil soles y necesitaba ayuda para cobrarlo.

“Fui a comprar el periódico y un sujeto con acento provinciano se me acercó y me dijo que tenía el billete ganador de la lotería y que iba a cobrar 200 mil soles. Me dijo que lo ayudara porque era analfabeto. Allí mismo se acercó otro tipo y juntos me convencieron de sacar dinero para que el supuesto ganador tenga confianza en nosotros. El segundo sujeto se fue y regresó con un paquete de dinero en soles y dólares. Luego me dijeron que vaya a mi casa y saque el dinero y así lo hice. Saqué 800 soles que tenía guardado en mi dormitorio. Luego me acompañaron al banco, en un taxi que estoy seguro es de su tercer cómplice, y retiré todos mis ahorros, que eran 2 mil 500 soles. Ese dinero lo iba a invertir en terminar de instalar mi restaurante”, dijo ‘Don Constantinopla’, como es conocido en el mundo culinario internacional.

Delincuentes sorprendieron al cheff internacional, Constancio Araujo Ayala (72) y le robaron sus ahorros con el 'cuento de la lotería'. (foto: TROME)

Agregó que los rateros le dieron una bolsita con un paquete con billetes y le dijeron que dicho envoltorio estaba bendecido y no la abra. Lo convencieron de llevar al paquete a su casa y que ellos lo iban a esperar en la esquina para ir al banco a cobrar el dinero. Cuando ‘Don Constantinopla’ se fue a su casa y abrió el extraño paquete, se dio cuenta que no eran billetes sino papel periódico. Salió hacia la avenida y no encontró a los sujetos. Ya habían fugado.

En total fueron tres delincuentes que lo sorprendieron, incluido el taxista, que lo llevó al banco. “Estoy seguro que fueron tres delincuentes, incluido el taxista, que me llevó al banco. Caí en su engaño. Ahora me dejaron sin ahorros para poner mi restaurante”, dijo Constancio Araujo.

Esto es exactamente lo que se observa en una cámara de seguridad de un negocio cercano. El supuesto ganador cruza la pista con su victima y casi de inmediato, un taxi negro, que estaba estacionado en la esquina, aparece en escena y finge no conocer al timador. Víctima y estafador abordan dicho auto y parten rumbo al banco.





