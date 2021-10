Estaba dispuesto a todo para no ser atrapado. El vendedor de caramelos venezolano Diego Pastor Cordero Rodríguez (34), fue atrapado a golpes por un grupo de estilitas y comerciantes por acuchillar sin piedad a cuatro hombres en una galería, en San Juan de Miraflores.

Todo se originó porque el extranjero pateó a un perro y el dueño fue corriendo detrás de él para reclamarle su violenta actitud. El primero en ser atacado fue Raúl Keith Joel Lizarraga Eguiluz (30), quien tuvo heridas punzopenetrantes en el abdomen. Sus vecinos corretearon al atacante, que escapó corriendo y se metió a esconderse a la galería ‘Pyme Plaza’, ubicada en la calle Torres Paz 148.

El vendedor de caramelos venezolano Diego Pastor Cordero Rodríguez (34), fue atrapado a golpes por un grupo de personas. (foto: Mónica Rochabrum/Trome)

Armado con el mismo cuchillo y con un fierro, atacó a Raúl Elías Lumbreras Pacheco (39), Eduardo Manuel Gamio Bruzón (49) y Elber Roel Ordinola Alejos (39), quienes pedían ayuda a gritos a transeúntes y comerciantes. Entre varias personas atraparon a golpes al violento sujeto hasta que llegaron los policías de Depincri San Juan de Miraflores, quienes lo atraparon.





Los heridos fueron trasladados a un centro de salud por los testigos.

Asaltan a policía

Atraco cinematográfico. Un exreo y su amigo cometieron un espectacular asalto a mano armada a un policía en retiro, a quien tras golpearlo y herirlo a balazos, le robaron 60 mil soles, billetera y sus celulares, en San Juan de Miraflores.

El atraco a mano armada se produjo en la tarde frente al mercado Las Flores de Villa, en el sector de Mateo Pumacahua. Los delincuentes bajaron de una moto lineal y encañonaron al policía en retiro Jorge Castillo, que estaba realizando cobranzas en un negocio.

El agraviado opuso resistencia para evitar que le roben los 60 mil soles que ya había cobrado, pero fue reducido a golpes con las armas en la cabeza. Pese a ello siguió poniendo férrea resistencia y fue herido a balazos en la pierna derecha. Le robaron todo el dinero, celulares y billetera. Los feroces asaltantes emprendieron la fuga. Pero no pudieron ir lejos.

“Vine a recoger un vehículo y hacer recojo de una cantidad de dinero y se aparecieron dos sujetos. Me han robado y puse resistencia, me golpearon en la cabeza. He seguido poniendo resistencia, me han disparado en la pierna derecha (entrada y salida). Los asaltantes se han dado a la fuga y los he seguido. Los he correteado y alcanzado en la avenida pumacahua. He podido recuperar las cosas de más valor, menos mis celulares. Con apoyo de las Juntas Vecinales y la policía, hemos atrapado a los dos sujetos con armas”, contó el agraviado, que luego fue trasladado a un hospital cercano para que le curen las heridas.

El coronel PNP Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2, indicó que los intervenidos Emerson Alberto Gonzales Rojas (29), ‘Ratón’, y el exreo Alexander Revilla Alejos (30), ‘Loco Alex’, este último purgó condena en el penal de Lurigancho por el delito de robo agravado, cometieron el asalto a mano armada. Se les incautó una pistola y un revólver. Además de droga. Se recuperó la totalidad del dinero. Este último sujeto fue derivado al hospital Casimiro Ulloa, debido a que resultó herido de un balazo en la pierna izquierda.





