No querían hacer un pedido sino que entraron con otro fin. Dos presuntos ladrones me metieron a un local de venta de pollos a la brasa, no para consumir un platito de pollito a la brasa con papitas fritas, sino para robar dinero y enseres. Estaban buscando más cosas que llevarse del negocio cuando fueron descubiertos y terminaron atrapados por la policía dentro del recinto, en San Juan de Miraflores.

Ante la llamada de los vecinos, los policías del Escuadrón de Emergencia Sur 2 llegaron a la pollería ‘Aries’, ubicada en prolongación San Juan, y descubrieron allí a Mauro Darío Díaz Angulo (54), con antecedentes por hurto frustrado, y Christian Muñoz Valdivia (35), que trataban de esconderse en la parte posterior de la sala de atenciones.

Policías del Escuadrón de Emergencia Sur 2 atrapan a dos presuntos ladrones en pollería.

La dueña de la pollería llamado ‘Aries’, llegó al local, y dijo que los sujetos le robaron mil 200 soles y un balón de Gas. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Pamplona I.

Se indicó que los sujetos habrían aprovechado la madrugada para meterse al local para cometer el robo.