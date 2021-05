No se siente segura en ningún lado. En la puerta de su casa y a plena luz del día, una anciana de 75 años, en compañía de su hermano, también adulto mayor, fue encañonada, asaltada y arrastrada por la pista por dos dos feroces ‘marcas’ armados, quienes intentaron robarle el dinero que había retirado del banco, en San Juan de Miraflores. La septuagenaria sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo.

Lucinda Quintana Valderrama Vda. De Garibaldi (75), contó a ‘Trome’ que a las 11 de la mañana fue al banco con su hermano y retiró 3 mil soles que su sobrina le mandó del extranjero, y cuyo dinero iba a servir para pagar la casa donde vive y otros servicios.

“Fui con mi hermanito la banco y nos regresamos. Estábamos en la puerta de la casa cuando vimos pasar una moto lineal con dos sujetos que se detuvieron cerca de nosotros. Uno de ellos se bajó y nos apuntó. Me gritaron ¡Dame toda la plata. Dámela o te mato!. Empezó a jalonearme y caí al piso. Me arrastraron y se robaron mi celular”, dijo la ancianita, madre de dos hijos, quien vive sola con su hermano, en una casita alquilada en la cuadra 1 de la calle Las Lilas.

Una anciana de 75 años, en compañía de su hermano, también adulto mayor, fue encañonada, asaltada y arrastrada por la pista por dos dos feroces ‘marcas’ armados. (foto: TROME)

Tal y como se ve en los videos de una cámara de seguridad de la zona, el asaltante, que en todo momento tenía puesto casco de motociclista, subió a la ‘carrera’ en la moto lineal y escapó hacia la avenida Canevaro.

“Mi hermano reaccionó a tiempo y me pidió el dinero que lo tenía en un monedero. Él se lo guardó en su bolsillo. Los delincuentes en todo momento me decían que les entregue el dinero que saqué del banco. Lo que si se llevaron era mi celular. Intenté resistirme y por eso me arrojó al piso y me arrastraron para robármelo”, sostuvo la afligida mujer.

FUE ASALTADA CUATRO VECES

Pero este no es la única vez que Doña Lucinda, es víctima de la delincuencia en la puerta de su casa. En lo que va del año fue asaltada cuatro veces a mano armada. “Tres veces me asaltaron en la puerta de la casa y otra a unas cuadras de acá. Hace unas semanas, los delincuentes también me arrastraron y dañaron el brazo derecho. Me dañaron la boca y me dejaron sin dentadura. Esto está terrible. Han puesto rejas para evitar que los delincuentes ingresen, pero igual entran y hacen de las suyas. Ya no hay respeto”.

Cree que los delincuentes, que esta vez le dañaron el brazo izquierdo, que fue enyesado y necesita ser operado, sean venezolanos.





