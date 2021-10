Mientras su compañero hacían mantenimiento en el cableado de energía eléctrica en la zona, el trabajador Martín Huari Huamán (48) fue herido a balazos dentro del auto cuando intentó evitar que un delincuente robe una costosa máquina, en San Juan de Miraflores.

El asaltante llegó a cuadra 7 de la calle Enrique Oppenheimer, en la zona B, y abrió la puerta de un auto. Se apoderó de una caja de metal, que contenía una máquina, el agraviado quiso evitar el robo y fue herido en la pierna izquierda. El ratero huyó con su cómplice en una moto lineal. El trabajador ensangrentado fue socorrido por los transeúntes y luego derivado al hospital María Auxiliadora.





Otro asalto a mano armada

Atraco cinematográfico. Un exreo y su amigo cometieron un espectacular asalto a mano armada a un policía en retiro, a quien tras golpearlo y herirlo a balazos, le robaron 60 mil soles, billetera y sus celulares, en San Juan de Miraflores.

El atraco a mano armada se produjo en la tarde frente al mercado Las Flores de Villa, en el sector de Mateo Pumacahua. Los delincuentes bajaron de una moto lineal y encañonaron al policía en retiro Jorge Castillo, que estaba realizando cobranzas en un negocio.

El agraviado opuso resistencia para evitar que le roben los 60 mil soles que ya había cobrado, pero fue reducido a golpes con las armas en la cabeza. Pese a ello siguió poniendo férrea resistencia y fue herido a balazos en la pierna derecha. Le robaron todo el dinero, celulares y billetera. Los feroces asaltantes emprendieron la fuga. Pero no pudieron ir lejos.

“Vine a recoger un vehículo y hacer recojo de una cantidad de dinero y se aparecieron dos sujetos. Me han robado y puse resistencia, me golpearon en la cabeza. He seguido poniendo resistencia, me han disparado en la pierna derecha (entrada y salida). Los asaltantes se han dado a la fuga y los he seguido. Los he correteado y alcanzado en la avenida pumacahua. He podido recuperar las cosas de más valor, menos mis celulares. Con apoyo de las Juntas Vecinales y la policía, hemos atrapado a los dos sujetos con armas”, contó el agraviado, que luego fue trasladado a un hospital cercano para que le curen las heridas.

El coronel PNP Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2, indicó que los intervenidos Emerson Alberto Gonzales Rojas (29), ‘Ratón’, y el exreo Alexander Revilla Alejos (30), ‘Loco Alex’, este último purgó condena en el penal de Lurigancho por el delito de robo agravado, cometieron el asalto a mano armada. Se les incautó una pistola y un revólver. Además de droga. Se recuperó la totalidad del dinero. Este último sujeto fue derivado al hospital Casimiro Ulloa, debido a que resultó herido de un balazo en la pierna izquierda.





