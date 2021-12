La profesora Carmen Camargo Canales (56), se encuentra desesperada desde que delincuentes sacaron un chip de celular con su número y luego robaron cerca de 10 mil soles de su cuenta de ahorros del Banco de la Nación. La mujer denunció el robo en la comisaría de San Juan de Miraflores.

“Repentinamente me quedé sin servicio en el celular. No me di cuenta hasta tres días después que me llamó un familiar al celular y me avisó que mi línea del celular estaba inactiva. Pensé que era algo del servicio. A los tres días fui a retirar dinero al agente del Banco de la Nación y me dijeron que no tenía saldo, es decir, nada de dinero había en mi cuenta de ahorros. Me robaron 9 mil 920 soles, cuyo dinero lo ahorraba para operar a mi anciana madre de cataratas”, dijo la maestra que enseña a niños con habilidades especiales en un colegio en Pamplona Alta.

Agregó que los delincuentes acudieron a la empresa Bitel con una carta poder legalizada a su nombre y compraron un chip. A partir de allí empezaron a robar dinero. realizaron seis transferencias bancarias y dos retiros en cajero automático. “Solo pido que el Banco de la Nación investigue y me devuelva el dinero que se robaron. Es imposible que haya comprado otro chip y menor en Carabayllo, como figura en el sistema”, dijo.

Asaltaban jovencitas a golpes

Cayó el terror de las jovencitas. El exreo Jean Pierre Bazán Baca (34), ‘Jean Pierre’, fue atrapado por alquilar un mototaxi con el que su cómplice, no habido, asaltaba a la mano armada a jovencitas. El sujeto que está como no habido ataca a golpes a las jóvenes y les roba sus celulares de alta gama, en San Juan de Miraflores.

Fue intervenido entre la calle Pedro Villalobos y Manuel Montero Rosas, a bordo del mototaxi amarillo y celestede placa 5222-0B. Precisamente hace unos días se difundió un video en el que dos jovencitas salían para trabajar a las 6:30 de la mañana y fueron víctimas de la delincuencia. Dicho mototaxi se detuvo frente a ellas y un sujeto alto y delgado bajó y las encañonó. La joven se resiste a entregar su celular de alta gama y es atacada con ferocidad a golpes en el rostro.

“Este sujeto purgó condena en tres penales Piedras Gordas, Cañete y Lurigancho, por robo agravado. Alquila el mototaxi a su hermano por 30 soles y con su cómplice sale a robar por las mañanas. Pertenecería a la banda ‘los pelados de la zona B’. Su cómplice ya está identificado y que era quien se bajaba del mototaxi para cometer los asaltos a mano armada y en caso que las agraviadas pongan resistencia las golpeaba”, dijo el coronel PNP Walter Palomino, jefe de la División Policial Sur 2.





