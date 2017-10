Shirley Silva Padilla asesinó a dos hombres el día de hoy en San Juan de Lurigancho y acaba de asegurar que "regresará con más fuerza" en su cuenta deFacebook. Silva Padilla atribuye su crimen al alcohol y que no "era ella" la que cometió los asesinatos.



La policía ya se encuentra investigando el caso y manifestó que Shirley Silva Padilla (22) y su cómplice, Francisco Cayetano Alhuay Carrillo (31) podría pertenecer a la banda criminal 'Los diabólicos de San Juan de Lurigancho'.



La redes. Pero por insólito que parezca, la cuenta de Facebook de Shirley Silva Padilla sigue activa y acaba de realizar una publicación sin precedentes y sin sangre en la cara. La asesina de dos hombre escribió en Facebook lo siguiente: "Gente, su 'gata' regresará con más fuerza".



San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho San Juan de Lurigancho

Como se recuerda, Shirley Silva Padilla asesinó de una balazo al cocinero y dueño del chifa ubicado en San Juan de Lurigancho identificado como Freddy Marcas Elías. Silva Padilla le disparó al hombre porque su plato de chaufa no tenía pollo.



“Estaba en el chifa y no me dieron pollo y el señor quería que le pague, pero si no había pollo. […] Me agarró el brazo, cerraron con llave y no vi cuando le disparé, solamente le disparé, le apunté y le dispare, luego nos fuimos a tomar a un bar. De ahí no recuerdo nada”, contó Shirley Silva a la Policía Nacional.



El mensaje de Shirley Silva Padilla fue bien recibido por sus amigos y hasta le desearon bendiciones y que pronto saldrá de esto. La publicación fue hecha en la cuenta personal de Silva Padilla.