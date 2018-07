San Juan de Lurigancho: Delincuentes en moto asaltaban de manera violenta a mujeres | FOTOS

A bordo de una moto lineal, dos feroces delincuentes asaltaban a mujeres, en horas de la noche, en las calles de San Juan de Lurigancho . Efectivos de la comisaría de Zárate pusieron fin a sus fechorías al capturarlos minutos después de cometer su último atraco.



La agraviada, Vanessa Salazar (40), se dirigía a las 10:20 de la noche a su casa, por la entrada de Campoy, cuando los maleantes se acercaron en una moto. Uno de ellos se bajó y fue directamente hasta donde se encontraba la víctima.

“Me gritó ‘¡Dame todo conch…!’ y forcejeé para que no me quite mi celular ni mi cartera, pero de todas maneras me robó” , contó muy nerviosa la agraviada, que fue auxiliada por los vecinos y un patrullero que pasaba por el lugar.



HUYERON A PIE



De inmediato se inició la búsqueda de los malhechores por avenidas y jirones del sector hasta que fueron divisados por inmediaciones de un conocido supermercado. Al verse cercados, abandonaron la moto lineal negra de placa 7139-5B y huyeron a pie, pero rápidamente fueron rodeados y atrapados.

Ellos son Elías Rodríguez Tinero (23), ‘Negro Elías’, y Erick Michael Quispe Condori (22), ‘Rata’, en cuyo poder se encontró el celular que le robaron a la mujer. Según la policía, pertenecerían a la banda ‘La Jauría de Santoyo’.