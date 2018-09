¡Nada salió como esperaba! Un delincuente fue capturado dentro de una tienda de cosméticos de San Juan de Lurigancho con mercadería valorizada en 200 mil soles, lista para ser sacada del establecimiento.

El ladrón y cinco compinches más llegaron hasta la primera cuadra de la avenida Jardines Oeste de San Juan de Lurigancho e hicieron un forado en una de las paredes que daba al baño de la tienda de Esika. Tres se quedaron de 'campana' y otros tres entraron para llevarse la mercadería.

Por suerte, la Policía se percató del intento de robo y fue hasta la zona de San Juan de Lurigancho para frustrarlo. Los tres delincuentes que esperaban afuera, al darse cuenta del arribo de las autoridades, escaparon, dejando a sus tres compinches dentro del establecimiento.

Uno de los ladrones se escondió en un tragaluz y se echó sobre un eternit pero no aguantó su peso y cayó desde el segundo piso. Así fue capturado por las autoridades. Mientras, los otros dos delincuentes fugaron por el techo y llegaron a una fabrica textil, donde se quedaron encerrados por una hora. Finalmente, reventaron la chapa de la puerta y escaparon.

El único ladrón capturado por la Policía fue encontrado con una gran cantidad de productos de belleza, valorizados en 200 mil soles, en cinco bolsas de rafia, según consignó RPP. Sin embargo, lo más inverosímil del caso es la explicación que quiso dar el delincuente al verse acorralado por las autoridades.

“No hecho nada maestro, solamente he estado borracho y en borrachera he hecho lo que no he debido, nada más. ¡He estado borracho!”, exclamó el ladrón ante las cámaras de RPP al ser consultado por el reportero.

Cabe indicar que en la puerta de la tienda, los policías encontraron una piedra con la siguiente inscripción “Sunaq Tarimay. Stand 208”. Al parecer, se trataría de un señuelo que habría sido dejado por otros delincuentes que realizaron el ‘marcaje’ para que sus compinches perpetren el robo.

