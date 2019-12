¡Indignante! Una mujer fue detenida en flagrancia en San Juan de Lurigancho acusada de haber simulado un asalto para quedarse con el dinero que los padres de familia del salón de su hijo habían juntado para su fiesta de promoción.

Según consignó América Noticias, Mercedes López Córdova ‘sufrió’ el falso robo a las 10 de la mañana en la avenida Los Olmos de SJL. Luego, fue a la comisaría de Santa Elizabeth a sentar la denuncia, pero no contó con que las cámaras de seguridad captaron la placa del auto que supuestamente la asaltó.

Gracias a un trabajo de inteligencia de los agentes de dicha dependencia policial, lograron identificar al conductor del vehículo, a quien detuvieron por el robo. En su declaración, el sujeto aseguró que la autora intelectual del robo era la propia Mercedes López Córdova.

Tras intervenirla e interrogarla, la mujer admitió el delito y se mostró arrepentida. “Jamás pensé que me iba pasar todo esto. Yo pensé que era todo simple”, dijo frente a la Policía. “Estoy bien arrepentida y prometo que nunca más actúo de esta manera”, agregó entre lágrimas.

Cabe indicar que la mujer fue escogida varias veces tesorera de la promoción y nunca había cometido este tipo de delitos. “Me duele todo lo que está pasando. Yo me siento mal, me siento culpable, jamás en mi vida le he robado nada a nadie, yo he actuado sin querer”, aseguró.

Por su parte, la Policía procedió a la devolución del dinero a los padres, que muy felices agradecieron la acción de los efectivos.

Simula robo para quedarse con dinero para la fiesta de promoción. Video: América Noticias (TROME)