El Perú se vistió de luto cuando los medios de comunicación informaron que se encontró el cuerpo sin vida de una menor de 11 años en el distrito de San Juan de Lurigancho . El violador y asesino de la menor fue encontrado e identificado como César Alva Mendoza .



"De acuerdo al documento forense, la menor fue ultrajada violentamente. El dictamen pericial de biología confirmó que César Alva Mendoza fue quien la violentó ", manifestó en su momento Augusto Saldarriaga, ex director del Hospital de la Policía Nacional.



La marcha por Jimenita será el jueves 8 de febrero. Video: Canal N

¿Cómplice?



César Alva Mendoza manifestó a Panorama que todo fue producto de la droga. y que sabe muy bien que merece la pena de muerte. Alva también señala que tiene un cómplice en las calles. "Yo solo no fui", sentencia Alva antes de ser trasladado a Cochamarca.



César Augusto Alva Mendoza indica que el crimen de Jimenita fue "espontáneo". "Yo solo no he sido, hay otro más", manifiesta con frialdad el asesino de la niña en San Juan de Lurigancho. "Yo solo no he sido", sostiene Alva.



"Es un obrero de una unidad de Sedapal", dice César Augusto Alva Mendoza sobre la identidad de su cómplice. Alva Mendoza indica que Jimenita murió "asfixiada".



"Yo la saqué a la esquina de la avenida Piedra Luna y apareció en un poste. ¿Quién la jaló hasta ahí?", se pregunta el asesino de Jimenita. César Augusto Alva Mendoza indica que no sabe por qué violó a la menor. "No sé por qué lo hice", sentencia fríamente César Augusto Alva Mendoza .