El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para César Augusto Alva Mendoza, violador y asesino confeso de Jimenita, una niña de 11 años en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Esta audiencia de más de cuatro horas, se realizó en privado por tratarse de un caso de violación sexual y además por pedido de la familia de la víctima.

César Augusto Gustavo Alva Mendoza (38), el ‘Monstruo de la bicicleta’, fue llevado directamente al penal de Ancón 2 ante las las amenazas de los pobladores de San Juan de Lurigancho, quienes dijeron que quemarían los carros que trasladen y den seguridad al sujeto.

César Augusto Gustavo Alva Mendoza (38), el ‘Monstruo de la bicicleta’, tendrá 9 meses de prisión preventiva.

El padre de la menor asesinada, Jorge Vellaneda, llegó hasta la sede de la Dirincri, para expresar su sentir frente al juicio e indicar que no estará presente en la diligencia pues no tendría fuerzas para cruzarse, mirar o escuchar al 'Monstruo de la bicicleta', quien acabó con la vida de su hijita.



El abogado de la familia de Jimenita, Julio Quintanilla, informó en un alto de la audiencia, que estaba probado que César Augusto Alva Mendoza no sufre alteraciones mentales, que no estaba bajo la influencia de alguna droga al momento de cometer el crimen y que habían suficientes elementos probatorios de la comisión del delito, como el hallazgo de la bicicleta en la que el criminal se llevó a la niña.



César Augusto Alva Mendoza, más conocido como el 'Monstruo de la bicicleta', es acusado de los delitos de secuestro y violación con subsecuente muerte, lo que supone una condena de cadena perpetua.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE