San Juan de Lurigancho: Padre de menor asesinada indicó que la Policía obstruyó la investigación

Después del crimen de la menor de 11 años, quien fue calcinada en San Juan de Lurigancho, el padre de la niña, Jorge Vellaneda acusó a la Policía de “obstruir” en las investigaciones, además indicó que ningún representante del Gobierno, en este caso la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, se había comunicado con él o sus familiares.



En entrevista con Radio Exitosa, Vellaneda sostuvo que los efectivos intentaron tapar las evidencias al negar que la menor no había ingresado a la dependencia policial de Canto Rey, sin embargo, se comprobó que sí había asistido a sus talleres.



Asimismo, Vellaneda denunció que no ha tenido el apoyo adecuado de la Policía, mucho menos del Gobierno y que una congresista-de quien prefirió no decir su nombre-le prometió que haría un seguimiento del caso, pero hasta ahora sigue esperando su llamada.



“Me comuniqué con una congresista y dijo que iba a hacer seguimiento, la Dirincri y que lo íbamos a manejar con el general Sotil, yo esperé su llamada y hasta ahora nada. Tampoco me ha llamado la ministra de la Mujer, no ha venido nadie, ni el general Sotil”, dijo el padre de la menor.



San Juan de Lurigancho: Asesino tenía dos denuncias por agresión sexual. Video: América Noticias

CAPTURAN A PRESUNTO ASESINO



Cesar Augusto Alva Mendoza , presunto asesino de la niña en San Juan de Lurigancho, dará su manifestación en Lima sobre qué pasó con la pequeña que paseaba con él en una bicicleta.



Como se recuerda, Cesar Augusto Alva Mendoza fue indicado como el principal sospechoso en la muerte de una niña de 11 años de edad en San Juan de Lurigancho.



Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante donde Alva Mendoza pasea con la pequeña en bicicleta en San Juan de Lurigancho. El cuerpo de la mejor fue encontrado calcinado muy cerca la casa del presunto asesino.

César Augusto Alva Mendoza fue capturado por la Policía. Video: América Noticias

