San Juan de Lurigancho: Salvaje masacra con amortiguador a su ex pareja y se justifica diciendo que ella se golpeó sola

Con severas heridas punzocortantes en la cabeza y golpes en el rostro terminó María Ascencio Mendoza (36), quien fue atacada por su exconviviente, un cobrador de combi, en su vivienda de San Juan de Lurigancho.



La agraviada contó que Javier Bosilio Zelada (45) cogió el amortiguador de una moto y empezó a agredirla, porque no quiso regresar con él. Los hechos ocurrieron en la calle 8 Mz. C, lote 9, en Campoy.



Al sufrir varios cortes en la cabeza, la agredida María Ascencio Mendoza fue trasladada de emergencia al hospital, donde además le curaron las heridas en el brazo, el brazo y otras partes del cuerpo. "Él quería que yo regrese con él, pero yo le dije que no podía regresar porque 'tienes un carácter muy violento y mejor me quedo con mis hijos'", sostuvo.



La víctima se separó hace dos meses del padre de su hija y el día de la agresión la citó en su vivienda el último domingo con el cuento que le iba a dar dinero para su pequeña, pero al estar en el lugar quiso retenerla en contra de su voluntad.

El amortiguador que utilizó el agresor (Captura: América Noticias) El amortiguador que utilizó el agresor (Captura: América Noticias) El amortiguador que utilizó el agresor (Captura: América Noticias)

"ELLA SE GOLPEÓ SOLA"



Una vez detenido, el hombre identificado como Javier Pedro Basilio Zelada aseguró que no recordaba el violento episodio porque se encontraba mareado y que ella se golpeó sola. "Ella vino mareada y se ha puesto a tomar conmigo y de ahí vinieron las discusiones. La verdad no no me acuerdo de nada"

La mujer ha denunciado el hecho ante las autoridades y pidió garantías para su vida. "Yo no quiero tener nada con ese hombre", mientras que el agresor pasará a fiscalía y podría pasar varios años en prisión.