Shirley Leslie Silva Padilla (22), la 'Pistolera de San Juan de Lurigancho'asesinó sin compasión al dueño de un chifa porque "no le dieron pollo" en el chaufa que pidió, pero una hora antes mató a un hombre que la piropeó en la calle. En declaraciones a la Policía Nacional, la joven dio detalles del cruel crimen que ha estremecido a todo el Perú.



Según cuenta Shirley Leslie Silva Padilla, ella antes de matar al dueño del chifa le disparó al amigo de este, pero no le cayó y que reaccionó de esa manera porque "no me dieron pollo" y "nos echaron llave", ya que se querían retirar sin pagar.

"Estaba en el chifa y no me dieron pollo y el señor quería que le pague, pero si no hay pollo. El señor nos encerró con llave. Saqué el arma, pero no vi cuando le disparé. Solo le disparé", sostuvo Shirley Leslie Silva Padilla a la Policía Nacional tras ser intervenida.



De otro lado, Shirley Leslie Silva Padilla sostuvo que su acompañante es inocente y que ella lo amenazó con una pistola para que la acompañe. "Yo lo amenacé desde la ventana para que salga. Él es mi amigo de años, bajó para ver que pasa"



Primeras declaraciones de la 'Pistolera de San Juan de Lurigancho'. (Video: Canal N)

Sobre el hombre que también mató una hora antes en una calle de San Juan de Lurigancho, Shirley Leslie Silva Padilla sostuvo que "no sé lo que me dijo y le metí su plomazo". La víctima murió a causa de los dos balazos que le disparó y salió huyendo del lugar



Según fuentes consultadas por Trome, Shirley Leslie Silva Padilla y Alhuai Carrillo, tras este primer asesinato, regresaron hasta su vivienda para sacar dinero e ir a comer. Es así que llegaron hasta el chifa de Freddy Marcas, ubicado en la cuadra cuatro de la Avenida Santa Rosa en San Juan de Lurigancho.



Allí pidieron dos platos de arroz chaufa y minutos después se quejaron ya que consideraron que el platillo no contenía pollo. En ese momento, Freddy Marcas sale de la cocina y les exige que paguen la cuenta, por lo que Shirley Leslie Silva Padilla saca su arma y le dispara en la cabeza.

Asesinato en chifa de San Juan de Lurigancho. Video: CanalN

FANÁTICA DE LAS ARMAS



En las redes hemos podido conocer que Shirley Leslie Silva Padilla es fanática de las armas, de las noches interminables y de las fiestas en grupos.



Precisamente, pudimos encontrar varias fotografías de Shirley Silva Padilla con un grupo de amigas con las que se hace llamar 'Las explosivas', lo que hace sospechar que junto a estas compañeras pudo haber cometido otros actos delictivos junto a otros malhechores.



En una de sus fotos que publicó en Facebook se puede ver a Shirley Silva Padilla portando una pistola y algunos comentarios, incluso, la señalan como 'sicaria' y que sería 'buena guardaespaldas'.