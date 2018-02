San Juan de Lurigancho: Aterrador testimonio de mujer violada por supuesto asesino [VIDEO]

César Alva Mendoza es señalado como el presunto asesino de la niña de 11 años que fue asesinada y calcinada en San Juan de Lurigancho. El crimen de la menor indignó a todo el Perú y varias figuras de la televisión se manifestaron sobre este sórdido caso que estremece a cualquiera.



Los cierto es que César Alva Mendoza es solo un sospechoso de la muerte de la niña de 11 años. Pero Alva Mendoza tiene dos denuncias por violación sexual que pensar en su contra. Panorama pudo entrevistar a una de sus víctima en San Juan de Lurigancho.



La joven cuenta que fue atacada por César Alva Mendoza cuando de encontraba dentro de una casa y quería salir. La fémina le dijo que le abriera la puerta y Alva la atacó. Acá el testimonio.



"Yo me fui hacer una cobranza porque una inquilina ahí me debía un dinero. Las rejas curiosamente se habían cerrado con llave y ahí estaba el hombre, estaba solo", cuenta la víctima de Alva Mendoza.



"Le digo: ¡Por favor me puedes abrir la puerta, para poder salir!'", manifestó la joven. Alva Mendoza le contestó: "No tengo llame. Yo no vivo acá".



La señorita cuenta que Alva se acercó y comenzó a forcejear y la metió a una habitación. "Me tiró a la cama y él agarró una tijera. Le dije que no me haga nada. A él no le importaba nada", dice la víctima de Alva Mendoza.



"Yo pensé que me iba a matar", cuenta "Le pedí mil veces que no me haga nada", cuenta Alva Mendoza. "El me sentó en la cama y me dijo que esto nunca pasó". La señorita logró escapar porque una inquilina abrió la puerta.



La víctima de Alva Mendoza manifestó que le debe caer todo el peso de la ley. " Han tenido que esperar que le pase a una niña. Que lo metan de por vida a la cárcel", sentencia la joven.



San juan de lurigancho