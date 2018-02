San Juan de Lurigancho: Video cortado genera sospechas en caso de niña encontrada calcinada 

La muerte de una pequeña de 11 años de edad hizo que todos los peruanos se despierten con un sin sabor en la boca. ¿Cómo que el cuerpo de una niña es calcinado y nadie vio nada?



La niña fue llevada por su padre a la comisaría de Canto Rey, San Juan de Lurigancho para que participe de sus talleres de verano. Pasaron las horas y la pequeña jamás apareció. El cuerpo de la niña fue encontrado a las 7 de la mañana calcinado. La familia exige justicia y encontrar a los culpables.



El caso



La pequeña M. J. V. R. asistía a un taller de pedredería en las instalaciones de la comisaría de Canto Rey. A las 11 de la mañana solía llegar a su casa, ayer no ocurrió de ese modo. El día de ayer no se registró su asistencia.



El señor Jorge Vellaneda, papá de la niña, declaró que el día de ayer dejó a su hija frente a la comisaría a las 9:19 am para que ingrese a la institución. Además, asume que el auto blanco que estaba estacionado cerca se habría llevado a la fuerza a la pequeña.



Madre llora por niña calcinada

Diana Ruiz, mamá de la pequeña, estuvo buscando a su hija desde el día de ayer y hoy en la mañana todavía tenía la esperanza de encontrarla sana. Hasta el momento se rehúsa a creer que el cadáver calcinado sea de su hija G.Vellaneda.



Los padres aseguran que no recibieron el apoyo inmediato de la policía. Se desconocen los motivos del tan cruel crimen contra una niña de once años.



¿Y los 20 segundos?



Las cámaras de seguridad tienen un corte de 20 segundos y corresponden al momento exacto donde se supone que la niña entraría la comisaría en San Juan de Lurigancho.



La explicación. “Nos han dicho que cuando hay movimiento nada más capta (la cámara). Justo en esos 20 segundos puede ser que haya ingresado, pero no captó la cámara o no sabemos qué pasó. Es muy extraño que justo afuera de la comisaría la niña haya sido raptada”, manifestó un familiar de la víctima a las cámaras de ATV+.