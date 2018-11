San Juan de Miraflores: Capturan a ladrón de celulares y este se justifica diciendo que 'le entró el diablo'

¡Para no creerlo! Un ladrón de celulares no tuvo mejor idea que inventarse una inverosímil excusa para salir libre luego de cometer sus fechorías. El hecho ocurrió en el distrito deSan Juan de Miraflores.



Según consignó América Noticias, el sujeto, identificado como Ricardo H. O. de 19 años, se hacía pasar como vendedor ambulante de los micros para robar celulares aprovechando algún descuido de sus víctimas en San Juan de Miraflores.



“Estaba trabajando, cantando y no sé qué pasó. Se me metió el diablo, creo, no sé (…) Yo no robo, yo no hago eso, ‘se me metió el diablo’”, dijo el sujeto tras ser interrogado por los agentes del Grupo Terna Sur 1.



“Estaba trabajando ahí, vendiendo caramelos también cantando. Yo no robo” , agregó en su declaración ante los agentes que lo intervinieron en el cruce de las avenidas Los Héroes y San Juan en San Juan de Miraflores.