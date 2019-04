San Juan de Miraflores: Matan a mamita de 30 puñaladas dentro de minimarket | FOTOS

Horrenda venganza. La madre de familia Saragoza Olga Salva Cabrera (49) fue cruelmente asesinada de 30 cuchilladas en el tórax, espalda y abdomen, en su minimarket, en San Juan de Miraflores.



Fue el último de sus hijos, Marcelo Briones Salva, que ayer cumplió sus 18 años, quien muy preocupado porque su mamá no llegó a dormir, fue al local ubicado en la avenida Pastor Sevilla, Mz. F, lote 25, cerca de las 8 de la mañana, y al abrir la encontró en el piso y bañada en sangre. “Tenía signos visibles de haber sido atacada con un cuchillo. Todo apunta a que quiso huir de su atacante, pero no pudo hacerlo”, señaló un detective.

Salva Cabrera habría sido asesinada entre las 3 y 4 de la madrugada y, al parecer, conocía al homicida, ya que la puerta del minimarket no había sido violentada.



ERA AMENAZADA



“Nuestra hermana tenía una relación sentimental con Vicente Ossco Luján (70) y los familiares de él la amenazaban. Ella puso hace un mes su negocio a unos metros de su casa y cuando se sentía cansada se quedaba a dormir en su local”, dijeron Marisela y Jesusa Salva Cabrera.



Detectives del Depincri San Juan de Miraflores llegaron al lugar y comprobaron que el terrible ataque no fue por robo, pues no se llevaron nada, excepto el celular.



En el local había cosas de valor y todo está intacto. Luego trasladaron a Vicente Ossco (pareja de Olga) a la sede policial, debido a que él también llegó a la tienda. La fallecida madre de familia tenía dos hijos.