Un hombre de 50 años fue asesinado en el interior de un terreno deshabitado ubicado en la asociación de vivienda Vista Hermosa, en San Martín de Porres (Lima Norte).

ATV+ señaló que el hombre se dedicaba a brindar servicios de albañilería en la zona y que, horas antes de ser encontrado muerto, estuvo tomando licor con dos sujetos , por lo que son los principales sospechosos del crimen.

En el informe periodístico se indicó que el hombre presentaba una herida en la cabeza y, además, se encontró cerca del cuerpo un ladrillo con rastros de sangre, por lo que los agentes de la comisaría de Sol de Oro presumen que la víctima fue atacada con dicho objeto.

Se conoció que el terreno donde ocurrió el crimen es usado por indigentes, drogadictos y por delincuentes , ya que no se encuentra cercado. El albañil no pudo ser identificado porque no portaba un documento de identidad y es conocido en la zona como ‘ayacuchano’.

