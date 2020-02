¡Ni una menos! Un sujeto acusado de intento de feminicidio fue detenido por los comerciantes de la urbanización Palao, en San Martín de Porres, luego de que fuera hasta la tienda de mayólicas de su expareja y la acuchillara varias veces.

Identificado como Alfredo Vicente Gutiérrez Marcelo, el sujeto llegó hasta el establecimiento y atacó con un arma blanca a Carla Brenis Roldán de 31 años. La víctima sufrió cortes en el brazo derecho y el pecho mientras que la tía del agresor resultó herida en la muñeca tras intentar defenderla.

Gutiérrez Marcelo fue reducido por los comerciantes de la zona y lo mantuvieron retenido hasta la llegada de agentes policiales para que sea llevado a la Depincri de San Martín de Porres. Brenis Roldán fue atendida en el hospital Cayetano Heredia.

De acuerdo con el noticiero 90 Matinal, Alfredo Gutiérrez reporta hasta seis denuncias entre las que figuran tentativa de feminicidio, violencia física y violencia psicológica. Además, días previos al ataque se dispuso una orden de alejamiento para evitar que se acerque a Carla Brenis; sin embargo, no acató la disposición.

“Espero que no lo suelten. [El día del ataque] Yo estaba a punto de ponerme las zapatillas entonces escucho mi nombre, volteo y él me quiso meter el cuchillo en el estómago, pero le dio a las zapatillas. Me hizo puñaladas en el pecho y brazo. Hemos forcejeado porque no me he dejado sino me hubiera matado. Su tía es la que se lanza para evitar otro ataque”, contó la agraviada.

Detienen a sujeto que atacó con cuchillo a su expareja en SMP (Video: Latina)