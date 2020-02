¡Terrible ataque! Una mujer resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en varias partes de su cuerpo luego de haber sido víctima de un presunto ajuste de cuentas, cuando estaba con una amiga y una menor de edad al interior de su mototaxi en San Martín de Porres.

Según consignó América Noticias, Esther Silva Contreras (37) le hizo un servicio de mototaxi a un ciudadano venezolano, al que llevó hasta la cuadra 4 de la avenida Bartolomé de las Casas en SMP. Una vez allí, estuvo con una amiga y una menor al interior del vehículo.

Al parecer, el extranjero se habría contactado con un segundo sujeto identificado como Reinaldo Alexander C. N. (29), quien llegó hasta el lugar, roció con gasolina a la mujer y su vehículo, para luego prenderle fuego.

“Me echo gasolina. Me dijo ‘gorda a mi me han matado a que te maten, me han mandado matarte, te tengo que matar’, y el mismo con su botella me echó gasolina y prendió la moto”, contó la víctima para el mencionado medio.

El atacante intentó escapar pero fue detenido por los vecinos de la zona de San Martín de Porres, quienes lo golpearon y redujeron hasta que llegó la Policía.

Según los efectivos, el ataque correspondería a una riña personal y descartó cualquier vínculo sentimental entre los implicados.

Al momento, Esther Silva Contreras se encuentra delicada en el Hospital Loayza mientras que Reinaldo Alexander C. N. fue conducido a la comisaría acusado del delito de tentativa de feminicidio.

Se sabe que en la zona del ataque hay cámaras de seguridad, cuyas imágenes ayudarán a determinar responsabilidades.

Presunto sicario le prende fuego a mujer en plena calle de SMP