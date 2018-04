San Martín de Porres: Encuentran a terramoza grave en el hospital Cayetano Heredia [VIDEO y FOTOS]

La joven Shirley Tereza Noriega Tornero fue encontrada con un traumatismo encéfalo craneano grave y un traumatismo cervical. Teraza desapareció el pasado 1 de abril en el Cercado de Lima y fue encontrada hace unas horas en la unidad de cuidados intensivos del hospítal Cayetano Heredia, en San Martín de Porres.



El estado de salud de la joven terramoza es delicado y se encuentra conectada a un respirador. El informe del estado de salud de Shirley Tereza Noriega Tornero fue realizado por Aída Palacios, directora del hospital Cayetano Heredia.



La información indica que los bomberos fueron quienes encontraron a Shirley Tereza Noriega Tornero el mismo día de su desaparición. La joven fue encontrada la avenida Alfredo Mendiola. Noriega no contaba con sus documentos por lo que fue trasladada al hospital como no identificada.



¿Qué pasó?



La hipótesis indica que Shirley Tereza Noriega Tornero habría sufrido un accidente de tránsito. El padre de la joven terramoza manifiesta que no cree en esa versión porque estuvo recibiendo llamadas extrañas durante estas semanas. "Me parec un tema personal", agregó el padre de la joven.



San Martín de Porres