Policías de la comisaría de Santa Anita atraparon a los presuntos integrantes de la banda ‘Los Temibles de Santa Anita’, acusados de ingresar a una vivienda para robar bicicletas de una familia. Dos de ellos cayeron en una casa en El Agustino, con lo robado, y otro cerca de un hostal.

La dueña del inmueble indicó a los policías que estaba saliendo de su casa y sus bicicletas ya no estaban. Fue a observar las imágenes de la cámaras de seguridad y allí descubrió que delincuentes ingresaron al predio para robar. Con la prueba en las manos fue a la delegación y puso la denuncia por el delito de hurto agravado.

Policías de Santa Anita atraparon a 'Los Temibles de Santa Anita' por robar bicicletas de una vivienda. Se recuperó lo robado.

Los agentes iniciaron labores de inteligencia y llegaron a una casa, en el asentamiento humano Nocheto, en El Agustino, y allí atraparon a Ronald Calderón Corzo (22) y Andrés Huillca Huanca (32), este último había comprado los bienes robados. Su cómplice Piero Chira Agurto (29), fue atrapado más tarde cerca de un hostal.

La mujer indicó que dos de los presuntos ladrones aparecen en el video del robo. Los intervenidos y las bicicletas recuperadas fueron trasladadas a la delegación. Más tarde, los policías entregaron las bicicletas robadas a su propietaria.





Otro acto delictivo en el distrito





Llegaron a tiempo. Policías de Diprove intervinieron al venezolano José Amador Robles Gonzales (24), presunto integrante de la banda ‘los chamos de Santa Anita’, por intentar vender un motocarga que fue robada por su compatriota a su empleador, un joven estibador, en el mercado de frutas. Detención fue en una avenida principal en Santa Anita.

Rusbell Huayra Huachaca (22), quien está a cago de dicho vehículo, contó que hace seis meses le dio trabajo al venezolano Carlos Mario Acevedo (24), y hace una semana se robó su motocarga y huyó. Este vehículo lo vendió a otro extranjero y este a su vez intentó venderlo a una comerciante.

“Este venezolano fue intervenido entre la avenida Cascanueces y Colectora, en Santa Anita. Al vehículo le borraron las placas laterales y modificaron para que no sea identificado. Este vehículo iba a ser vendido por segunda vez. Estamos tras los pasos del empleado ladrón que le robó el motocarga al joven”, informó el coronel PNP Ghino Malaspina del Castillo, jefe de Diprove.

A su vez, Rusbell Huayra, acudió a la sede de Diprove donde se dio con la sorpresa que los policías habían recuperado la unidad, que había dado por perdida. “Conocí a ese venezolano por una recomendación de su amigo. Me dijo que era muy trabajador y le di el empleo. Se ganó la confianza y últimamente le daba el motocarga para que lo guarde en la cochera. Al día siguiente lo llamaba y decía que traiga el vehículo para empezar a cargar las cajas de frutas y llevarlas al interior del mercado. Pero esta última semana me enteré que ya no llevaba el vehículo a la cochera y un día lo llamé y nunca me respondió. Puse la denuncia por robo y días después, los policías lo recuperaron. Les agradezco por encontrar ese vehículo que era prestado. Le han borrado las placas laterales y le han quitado toda la parte del techo para que no sea reconocida”, dijo el agraviado.





