A balazos y delante de su hijito de apenas tres años, el padre de familia Edinson López Ramos (37) fue asesinado por su amigo Elvis Galindez (39), porque pensó que ocultaba el paradero de un asaltante, en Santa Anita.

A la 1 de la tarde, la víctima tenía de la mano a su niñito y regresaban del parque para llegar a su casa a almorzar con la familia. Estaban en la cuadra 4 de la calle José Olaya en la cooperativa de vivienda Universal cuando ‘Chechele’ se le acercó a su amigo y le increpó a gritos que le diga el paradero de un chiquillo, que días antes había golpeado a su hijo y le desvió la nariz.

“¡No se nada compadre. Yo no sé dónde está!”, le respondió Edinson López, pero ‘Chechele’, pero este insistía y minutos después, empujado por lo que le decía su hijo, le disparó tres veces a su amigo de la infancia. El joven padre de familia, pese a que estaba herido, protegió a su hijo y luego caminó varios metros y lo dejó en la puerta de su casa. Luego se desplomó en la vereda.

El padre de familia Edinson López Ramos (37) fue asesinado por su amigo Elvis Galindez (39), porque pensó que ocultaba el paradero de un asaltante. (foto: TROME)

El asesino, al que todos conocen como ‘Chechele’, escapó corriendo y luego subió a un auto. Los policías de Depincri Ate-Santa Anita se hicieron cargo de caso y buscan intensamente al presunto autor del acto.

Sus familiares y vecinos lo trasladaron al hospital Hipólito Unanue, donde murió minutos más tarde. La víctima se desempeñaba como pintor y albañil. Deja dos hijos con su esposa Lidia Pacheco, y otros dos hijos mayores con su anterior compromiso.

“Mi esposo no sabía del paradero de ese sujeto. Él y Elvis Galindez Gavilán, ‘Chechele’ eran amigos de hace muchos años. Sino que ese tipo vino con su hijo, que fue agredido, a buscar a mi esposo para que le diga dónde se escondía ese sujeto. Mi esposo no sabia nada. Él no se metía con nadie y le disparan delante de mi niño”, dijo llorando Lidia Pacheco, viuda del padre de familia.

La familia necesita ayuda para poder velar y darle cristiana sepultura al padre de familia. Si desea ayudarlos comunicarse al 945592366.

Familiares y amigos de Edinson López Ramos (37), salieron con pancartas a protestar para que los policías atrapen al asesino, que según argumentaron, tiene antecedentes y es temido en el barrio. “Pedimos a la policía que lo atrapen porque tememos que se vaya a vengar de nosotros. Ese tipo y su hijo son gente de mal vivir”, dijeron.





