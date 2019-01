Santa Anita: Serena motorizada aplicó llave de la WWE para capturar a dos integrantes de una banda de 'raqueteros'

Se ha convertido en el terror de los delincuentes. Aplicando técnicas de defensa personal como karate y llaves de lucha libre, la sereno motorizada Jessica Pinedo (41) capturó a dos integrantes de una banda de 'raqueteros', a los que persiguió por varias cuadras luego que robaron el celular a un menor de 14 años, en Santa Anita.



Esta es la tercera intervención que realiza la ahora llamada 'Avenger' o 'Cazadora' del Serenazgo de Santa Anita en los tres meses que lleva laborando en ese lugar.



'RAQUETEROS'

​

A las 3:15 de la tarde, tres sujetos asaltaron a un adolescente en la avenida 7 de Junio, en S anta Anita, y huyeron a toda prisa. Luego de recibir la alerta de la Central de Monitoreo y Vigilancia de su centro de trabajo, Jessica Pinedo fue tras ellos en su moto lineal.



"Yo estaba dejando unos documentos y mi turno ya estaba por terminar, pero eso no me importó. Perseguí a los ladrones más de 4 cuadras. A uno lo cerré con la moto y, antes que reaccione, lo agarré del cuello y reducí", contó la valerosa sereno.



Para evitar que no huya, la mujer lo tiró al piso boca abajo y se puso encima de él. Durante la intervención, realizada en la avenida Francisco de Zela, en Santa Anita, el ladrón lanzó el teléfono robado.



El chofer del alcalde de ese distrito, José Nole, que estaba por la zona, la ayudó a capturar al otro sospechoso.



Ambos, que se identificaron con las iniciales J.F (23) y A.A (21), fueron conducidos a la comisaría del distrito para las investigaciones.



MADRE DE FAMILIA

​

Antes de trabajar en la unidad de Santa Anita, Jessica Pinedo, quien es madre de cinco hijos, prestó servicios en la Municipalidad de Lima junto al 'Cazador', un sereno que ha capturado decenas de ladrones. Ella es la única sereno motorizada del Serenazgo y fue felictada por el burgomaestre.



Ayer, ella recreó la captura para demostrar los entrenamientos físicos y mentales que llevan a cabo para ejecutar las intervenciones.