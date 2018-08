Santa Anita: Traidor le roba a su enamorada

Amor traicionero. Su pareja le daba cariño y confianza, pero Fredy Alberto Maldonado Yaranga (19) le pagó robándole una moderna laptop, un celular, impresora y cámara fotográfica que ella guardaba en el cuarto que alquilaba, en Santa Anita.



Este caso fue puesto al descubierto por la propia estudiante universitaria de Educación Primaria, de iniciales E.E.P. (20), cuando llegó a su habitación, en una casa de la calle Chota, cooperativa ‘5 de Agosto’.



“Cuando regresé de un ensayo no estaban mis cosas. Llamé a mi enamorado, al que había dejado en mi cuarto, pero no me contestó”, dijo la joven.



A través de mensajes de texto, la víctima quiso comunicarse con el hermano de su pareja, pero quien le respondió fue una chica que le confirmó el hurto.



DEJÓ UNA CARTA



Horas después, la policía capturó a Fredy Alberto y a su hermano Michael Maldonado Yaranga (21) cuando estaban en San Martín de Porres.



En poder de ellos se encontraron los objetos pertenecientes a la agraviada, valorizados en más de 3 mil soles.



“Poco antes de lo que hizo, él me dijo que iba a viajar a Satipo y me dejó una carta donde decía que se llevaba mis cosas porque tenía deudas”, precisó la chica. No obstante, los agentes creen que esa podría ser una excusa del sujeto para justificar el delito.



Detectives de Investigación Criminal de Santa Anita, al mando del comandante Raúl Navarro, investigan si ambos están implicados en otros delitos y los trasladarían a la Fiscalía, acusados del delito de hurto.



SEPA QUE...



- La persona enamorada debe observar la personalidad de su pareja para advertir algún peligro.



- Evitar involucrarse con personas sin calidad moral, agresivas o promiscuas.



- Los enamorados tienden a no advertir los defectos de su pareja. Esta es ‘el centro de todo’, por lo que dejan lo demás en un segundo plano.