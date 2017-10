Shirley Silva Padilla: Así ocurrieron asesinatos de dueño de chifa y DJ que la piropeó [VIDEOS y FOTOS]

Shirley Silva Padilla (22) manifestó que asesino a dos personas la madrugada de este jueves en San Juan de Lurigancho. Las fuerzas del orden tomaron el testimonio de la asesina que fue capturada junto a su cómplice Francisco Cayetano Alhuay Carrillo (31) en un hostal en el mencionado distrito.



Las víctimas. Shirley Silva Padilla asesinó a Diego Alex Marticorena Chombo (21). La policía manifestó que la pareja de asesinos estaba tomando licor y se dirigieron a un hostal en San Juan de Lurigancho. En el camino, la pareja se encontró con Maricorena con quien tuvieron una discusión. Silva Padilla sacó su arma y disparó contra Marticorena.



El cuerpo de Diego Alex Marticorena Chombo fue encontrado sin vida en el jirón Río Majes, en el asentamiento humano Mariscal Luzuariaga en San Juan de Lurigancho. Por su parte, la asesina contó su versión de los hechos. “me encontré con mi compañero Chombo, de la promoción. Los dos estaban en el piso peleándose y agarré y le metí dos plomos”, manifestó sin remordimiento Silva Padilla.



La pareja de asesinos continuó su camino y fueron a pedir dinero, con arma en mano, a la familia de Shirley Silva Padilla. El general Rucuba manifestó que se realizaron disparos al aire en el inmueble de la familia de la asesina.



Shirley Silva Padilla no lamentó la muerte de sus dos víctima. (Video: RPP)

El chifa. Shirley Silva Padilla y Francisco Cayetano Alhuay siguieron su camino y sintieron hambre. La pareja continuó su camino de violencia en un chifa en San Juan de Lurigancho. La víctima fue el cocinero y dueño del lugar identificado como Freddy Marcas Elías (27) Silva Padilla le dio un disparo en la cabeza porque no quería pagar el menú. Silvia Padilla argumentaba que su plato no tenía pollo.



“Estaba en el chifa y no me dieron pollo y el señor quería que le pague, pero si no había pollo. […] Me agarró el brazo, cerraron con llave y no vi cuando le disparé, solamente le disparé, le apunté y le dispare, luego nos fuimos a tomar a un bar. De ahí no recuerdo nada”, contó Shirley Silva a la Policía Nacional.



La policía también indicó que Francisco Cayetano Alhuay Carrillo tiene antecedentes por robo agravado y un ingreso a Lurigancho en el 2005. Las fuerzas del orden indicaron que la pareja pertenece a la banda ‘Los diabólicos de San Juan de Lurigancho’.