SJL: Niña sufre corte en el rostro, recibe 32 puntos y directora no brinda explicaciones [VIDEO y FOTOS]

¡No hay explicación! Los hijos son un gran regalo que se tiene que cuidar día con día. Pero todo indica que en un colegio de San Juan de Lurigancho no tienen el mismo concepto de cuidado con los más pequeños.



Una menor de tan solo 4 años recibió un gran corte en el rostro y tuvo que recibir 32 punto de sutura. Los padres de familia acudieron a la escuela para buscar información de los hechos y nadie da ninguna razón sobre el terrible accidente.



El indicente tuvo lugar en el colegio Santa Rosa en San Juan de Lurigancho. Por su parte, la directora Eva Edith Paéz Alvarado no da razones sobre el caso.



El padre de familia denuncia que acudió a la comisaría de Zárate para denunciar pero no le hicieron caso. "No sé cómo serán las cosas en tu país pero en mi país no puedes denunciar por negligencia", indica el hombre de nacional

San Juan de Lurigancho