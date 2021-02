Se ubican en paraderos distantes uno de otros, hacen que no se conocen, fingen que esperan un bus, corren y suben apresurados supuestamente para que micros no los dejen pero todo esto solo es parte de su modus operandi para subir y asaltar a distraídos pasajeros. Cinco delincuentes, entre ellos dos menores de edad, pertenecientes a la banda criminal ‘Las Lacras de San Juan’, fueron capturados tras una persecución por agentes del Grupo Terna Sur 1 del Escuadrón Verde en San Juan de Miraflores .

Hampones subían a los buses en paraderos y asaltaban.

Los efectivos, mimetizados como ambulantes, realizaron labores de inteligencia y así detectaron que una banda operaba a lo largo de la avenida Los Héroes en los diversos paraderos de buses. Ellos hicieron vigilancia desde una vivienda desde donde grabaron las fechorías de la gavilla para que quedara como prueba. Es así, que los sujetos subieron a un micro, arrebataron el celular a una pasajera y escaparon a bordo de una mototaxi.

Uno de los delincuentes detenidos.

Los agentes los persiguieron y al mismo tiempo un dron los seguía por aire para que no les perdieran el rastro y finalmente fueron capturados en el cruce de las avenidas Los Héroes t la calle Torrico.

Los detenidos fueron identificados como Wilson Willy Félix Ramírez (30) ‘Ganzo Triste’, Brayan José Curpa Arias ‘Monster’, Yerson Rojas de Paz (20) ‘El Gordo’. A este último se le halló el celular que fue robado al interior del bus a Nélida Sumari (36). También intervinieron a dos menores de edad de 16 y 17 años. Todos fueron trasladados a la Depincri de San Juan de Miraflores.

DELINCUENCIA SIN LÍMITES

Sentados en cualquier esquina de algún barrio picante, pero eso sí armados, o pintados en murales callejeros luego de haber sido asesinados, es la realidad que parece estar destruyendo muchos sueños juveniles en el Callao . En lo que va del año 11 menores, entre 13 y 17 años, han sido víctimas de una sangrienta batalla en el que dos de ellos han perdido la vida a balazos y los otros 9 terminaron heridos –algunos de gravedad- en la cama de un hospital.

Para el comandante PNP Richard Morales, jefe del Escuadrón de Emergencia del Callao, estos menores son utilizados y se aprovechan de su necesidad económica y la dura realidad de sus hogares disfuncionales. “Las mafias utilizan a menores porque la ley los protege y son infractores. Entonces la pena no es dura para ellos. Les dicen, a ti no te pasa nada, no vas a ir al penal. Toma 500 soles, le dan el arma, le dan todo y dicen anda mata a esa persona de allá”, sostiene.

