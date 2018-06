SMP: venezolana fue golpeada salvajemente por negarse a pagar cupos en su trabajo | VIDEO

¡Lamentable! Una ciudadana venezolana fue golpeada salvajemente en San Martín de Porres por negarse a pagar cupos de unos delincuentes que le pedían en su centro de trabajo.

La joven extranjera que responde al nombre de Cielo Crupi Low se desempeñaba como cobradora de una cúster y era víctima de constantes extorsiones.

La joven, de 18 años, cuenta que la golpearon y le rompieron una botella en la cabeza. Las imágenes de América TV muestran la magnitud del incidente.

SMP: venezolana fue golpeada salvajemente por negarse a pagar cupos de trabajo

"Yo no me imaginé de verdad, no se me pasó por la cabeza, que esto me iba suceder por yo estar trabajando" , dijo la joven.

Todo parece indicar que a mafia liderada por "El burro", es la encargada de cobrar cupos a chóferes y cobradores que laboran en la zona.