Surco: Microempresario va al banco en bicicleta y le roban 10 mil soles | FOTOS

Para no llamar la atención, un microempresario fue en bicicleta al banco para retirar unos 10 mil soles que servirían para construir su casa, en Surco. Pero cuando retornaba a su vivienda, una banda de ‘marcas’ lo asaltó y golpeó hasta dejarlo inconsciente, para llevarse todo su dinero.



El violento robo ocurrió al mediodía, en la urbanización Honor, cruce de las calles Ketin Vidal y Nelson Queirolo.

La víctima, Julio Castro Vásquez (67), contó que hace unos meses pidió un préstamo para agrandar su negocio de abarrotes y levantar su casa junto a sus tres hijos, pero ahora se quedó sin dinero y endeudado.



“Ya estaba a dos cuadras de mi casa e iba pensando en mis empleados, en que tenía que pagarles. Fue cuando tres encapuchados bajaron de un auto negro y me amenazaron con un arma para que suelte el dinero. “Dame la plata, dame la plata”, me dijo uno. Quise defenderme, pero me golpearon en la cabeza con el arma y huyeron”, contó apenado.

IDENTIFICADOS



La policía informó que ya tendría identificados a los delincuentes, que se dedican a asaltar ancianos que retiran dinero de los bancos. “Estamos visualizando las imágenes, pues los autos con los que asaltan a sus víctimas son robados. Pedimos a la ciudadanía no sacar fuertes sumas de dinero de los bancos, pero si lo hacen, deben ir acompañados”, dijo un oficial.